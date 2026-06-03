◇交流戦オリックス4─5巨人（2026年6月3日東京ドーム）オリックスが痛恨の逆転負けで、交流戦3カード目で初の負け越しが決まった。6回に先頭・宗からの4連打などで3点を先制。先発・曽谷が7回2安打1失点と力投し、終盤を迎えた。3点リードの8回に登板した椋木が1死満塁を背負い、代打・丸に逆転のグランドスラムを献上。5月は9登板9ホールドで失点ゼロ、リーグトップの15ホールドを誇る不動のセットアッパーは、思わ