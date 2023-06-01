¥¬¥Á¥ã¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤ ¥¥é¥¥é¤â～¤Ã¤È¡ù¤ª¤¦¤¨¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×3·îÈ¯Çä¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤¿¤Á¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡×¤¬±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£Á´6¼ï¤¬ÅÐ¾ì
¡Ú¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤ ¥¥é¥¥é¤â～¤Ã¤È¡ù¤ª¤¦¤¨¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û 3·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó400±ß
¡Ú¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤ ¥¥é¥¥é¤â～¤Ã¤È¡ù¤ª¤¦¤¨¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û
¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤ ¥¥é¥¥é¤â～¤Ã¤È¡ù¤ª¤¦¤¨¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ò3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥¿¥¥·ー¥É¥µ¥à¡¢¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡¢¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¢¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ä¤¦¤Á¤ï¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¥·ー¥É¥µ¥à
¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô
¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý
¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó
¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë
¡Ú¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤ ¥¥é¥¥é¤â～¤Ã¤È¡ù¤ª¤¦¤¨¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ Ìó45mm
ºà¼Á¡§ËÜÂÎ PVC
(C) 2026 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660315