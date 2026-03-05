手土産にも！木村拓哉も絶賛した“500円以下”センスを感じるお菓子「これ美味いっす」

木村拓哉さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【木村さ〜〜ん！】はじめてシリーズ 木村拓哉「デパ地下」へ行く！（前編）』という動画を公開！新宿高島屋のデパ地下で、さまざまなスイーツを堪能する企画を公開。この中で、木村さんも絶賛した、贈り物にもぴったりなお菓子をピックアップします。

高島屋スタッフの方からイチオシ商品の1つとして紹介された商品がこちら。

◼︎金平糖小箱 ほうじ茶

佐々木製菓 / 金平堂小箱_ほうじ茶 ネット販売価格 税込388円（公式サイトより）

大阪市浪速区大黒町で金平糖などを製造する掛菓子製造会社として昭和4年に創業した佐々木製菓。

こちらの金平糖は、てん菜含蜜糖とほうじ茶だけを使用して作られています。

歯ざわりが柔らかくホロっとした口当たりが特徴。ちょっとした贈り物や手土産として喜ばれそうなおしゃれなパッケージも魅力です。

◼︎食感に驚き

今回、店頭で特別に試食をした木村さんは、ホロっとした食感を絶賛しつつ「これうまいっす」と笑顔に。

そして「このパッケージで置いてあって、中身金平糖だよって」「キャッチーな感じもいいと思うし、食ったらうまい」と、パッケージのセンスの良さにも触れていました。

その後も「イングリッシュティーとかアップルティーとか（合わせても）美味しいと思う。それこそコーヒーにも合うと思う」「やっぱうまいもん食うと出てくるよね。こうやってトライしたいなっていう」「これすごい！」「価格、プライスも含めておすすめだよね。手に取りやすいし」と、商品の良さに納得された様子でした♪

■動画もチェック

動画内ではこのほかにも、木村さんがデパ地下でさまざまなお菓子を楽しむ様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。