ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２８８ドル高 シカゴ日経平均先物は５万６３８５円
NY株式4日（NY時間15:17）（日本時間05:17）
ダウ平均 48789.86（+288.59 +0.60%）
ナスダック 22824.07（+307.38 +1.37%）
CME日経平均先物 56385（大証終比：+2135 +3.79%）
欧州株式4日終値
英FT100 10567.65（+83.52 +0.80%）
独DAX 24205.36（+414.71 +1.74%）
仏CAC40 8167.73（+63.89 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.541（+0.033）
10年債 4.084（+0.025）
30年債 4.719（+0.015）
期待インフレ率 2.295（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.750（-0.002）
英 国 4.441（-0.030）
カナダ 3.260（+0.018）
豪 州 4.747（-0.025）
日 本 2.109（-0.023）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝74.82（+0.26 +0.35%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5142.40（+18.70 +0.36%）
ビットコイン（ドル）
73588.38（+5555.33 +8.17%）
（円建・参考値）
1155万8527円（+872576 +8.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
