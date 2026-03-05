NY株式4日（NY時間15:17）（日本時間05:17）
ダウ平均　　　48789.86（+288.59　+0.60%）
ナスダック　　　22824.07（+307.38　+1.37%）
CME日経平均先物　56385（大証終比：+2135　+3.79%）

欧州株式4日終値
英FT100　 10567.65（+83.52　+0.80%）
独DAX　 24205.36（+414.71　+1.74%）
仏CAC40　 8167.73（+63.89　+0.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.541（+0.033）
10年債　 　4.084（+0.025）
30年債　 　4.719（+0.015）
期待インフレ率　 　2.295（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.750（-0.002）
英　国　　4.441（-0.030）
カナダ　　3.260（+0.018）
豪　州　　4.747（-0.025）
日　本　　2.109（-0.023）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝74.82（+0.26　+0.35%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5142.40（+18.70　+0.36%）

ビットコイン（ドル）
73588.38（+5555.33　+8.17%）
（円建・参考値）
1155万8527円（+872576　+8.17%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ