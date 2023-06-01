欧米で大流行！運動嫌いもハマる『グループラン』予定も記録も不要な新習慣が流行の兆し

食と暮らしを届けるオレぺが、専門家とともに探る2026年のトレンド。今年は、効率よりも楽しさを大切にする習慣が広がっています。

マーケティングアナリスト・原田曜平さんが挙げるのは〈グループラン〉。予定も記録もいらない、新しいランのムーブメントに注目です。

予定も記録もいらないグループランが新習慣に！

その日その時間に集まったメンバーと走る「グループラン」の輪が拡大中。タイムや距離を気にせず、会話を楽しみながら体を動かすという、自由でゆるいスタイルです。おそろいのTシャツで気分を上げたり、SNSにランの風景を投稿したりする人、続出！

「欧米発のブームで、だれかと時間を共有しながら走る〈ソーシャルな運動〉として拡大。学生チームや社会人サークルなど、世代を超えて楽しめます。」（原田さん）

その自由さが、いま心地いい。運動が苦手な方も、気負わずのぞいてみてください。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

予測してくれたのは……原田曜平さん

マーケティングアナリスト。芝浦工業大学デザイン工学部UXコース教授、信州大学特任教授。日本や世界の若者の消費・メディア行動を研究し、テレビ・書籍・講演などで幅広く活躍中。