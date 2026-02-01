イランのスナック市場で、定番のポテトチップスから健康志向カテゴリまでを含む成長予測が公開されました。

今回のレポートは、2035年までの市場規模と消費トレンドを数値で追える内容です。

都市化と中間層拡大を背景に、セイボリー系スナックの需要構造がどう変わるかを整理しやすい一冊になっています。

Astute Analytica「イランのセイボリー系スナック市場レポート」

対象市場：イランのセイボリー系スナック市場2025年市場規模：6億4,281万米ドル2035年予測市場規模：8億5,470万米ドル予測期間CAGR（2026年〜2035年）：2.89%

Astute Analyticaは、食品・テクノロジー・ヘルスケアなど幅広い分野を扱うグローバルの分析・アドバイザリー企業です。

同社の市場レポートは、業界動向だけでなくセグメント別の機会や成長要因までを一体で確認できる構成です。

今回の調査では、イランのセイボリー系スナック市場を製品タイプ・価格帯・年齢層など多角的に分解しています。

市場規模予測と成長ペース

基準年：2025年予測最終年：2035年増加見込み：2億1,189万米ドル

市場規模は2025年の6億4,281万米ドルから、2035年に8億5,470万米ドルへ拡大する見通しです。

年平均成長率は2.89%で、急拡大というより需要が積み上がる安定成長型のマーケットといえます。

外出先で食べやすいスナック需要と都市部の生活リズム変化が、成長の土台になっています。

需要を押し上げる商品カテゴリの広がり

製品タイプ区分：5カテゴリ包装タイプ区分：2カテゴリ

特長区分：9カテゴリ。

主力はポテトチップス、ナッツ＆シード、クラッカー系で、日常の間食として定着しやすい商品群です。

近年は低脂肪・低ナトリウム・オーガニックなどの健康志向ラインが加わり、選択肢の幅が広がっています。

単なる味のバリエーションだけでなく、生活者の体調管理ニーズに合わせる設計が重要になっています。

地域別トレンドにみる販売機会

主要消費都市：テヘラン・イスファハン・シラーズ北部地域の強み：ナッツ・種子の生産基盤南部地域の注目：魚介系フレーバー需要

テヘランを中心とした都市部では、海外ブランド接点の多さと可処分所得の変化が需要を押し上げています。

北部は農業基盤を生かしたナッツ系、南部は地域食文化に近い魚介フレーバーが伸びる構図です。

同じ国内でも味の好みと購入動機が分かれるため、地域別の商品設計が売上差を生みやすい局面に入っています。

成長を左右する課題と次の打ち手

経済要因：インフレと輸入関税の影響供給要因：ジャガイモ・食用油の価格変動リスク競争要因：健康志向商品の開発スピード

市場拡大の一方で、原材料供給の不安定さと輸入品コスト上昇が価格設定を難しくする場面があります。

加工食品の健康リスクへの関心が高まる中、メーカーには栄養バランスを意識した商品開発が求められています。

地域の味覚を残しながらヘルシー要素を組み込める企業ほど、今後の競争で優位に立ちやすい流れです。

今回の予測は、イラン市場が「量の拡大」と「質の再設計」を同時に進める段階へ入ったことを示しています。

特にカテゴリ多様化と地域別の味設計は、参入企業の戦略を分ける重要ポイントです。

【中東スナック需要の次を読む市場分析！

Astute Analytica「イランのセイボリー系スナック市場レポート」】の紹介でした。

