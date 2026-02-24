「8歳の自分が憧れるような存在に、毎日なれています」22歳アイリーン・グーの“異次元回答”に米メディア感嘆【冬季五輪】

出場3種目すべてでメダルを獲得したアイリーン・グー(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子ハーフパイプでの金を含む、出場3種目すべてでメダルを獲得（金1、銀2）した中国代表のアイリーン・グー（谷愛凌）。米国生まれで、名門スタンフォード大学に通う才媛に対して、米スポーツメディア『Awful Announcing』が紹介した五輪期間中の記者会見での受け答えが話題となっている。

【動画】黒キャミ姿でくつろぎながら愛用品を語る、アイリーン・グーの素顔を見る

きっかけは、米メディア『The Athletic』のシャーロット・ハーパー記者からの質問だ。「失礼な質問のつもりはないのですが、あなたは話す前に考えていますか？ 地政学でも競技でも空気力学でも、いつも即座に、しかも包括的に答えています」。これにグーは笑顔で応じた。

「ありがとう。とても優しい質問ですね。私は物思いにふけるタイプなんです。とても内省的で、自分の思考プロセスを分解します。何を考えるか、どう考えるかをコントロールできれば、自分が何者になるかも決められる。22歳の私は、神経可塑性も味方にして、なりたい自分になれるんです」

堂々と言い切り、さらにこう続けた。

「8歳の頃の自分が憧れるような存在に、毎日なれています。今の自分に、子どもの頃の私は夢中になるでしょうね。大好きになるはずです。それって最高の自慢じゃないですか？」