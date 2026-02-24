この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東武東上線「上板橋」駅。池袋まで準急で1駅、約15分という好立地にありながら、どこか懐かしい下町情緒を残すこの街がいま、大規模再開発によって大きく変わろうとしています。

「上板橋は今、非常に楽しみなエリアです」。そう語るのは、らくだ不動産株式会社のエージェント島袋廉さんと、マネージャー シニアエージェント村田洋一さん。

今回は、再開発が進む上板橋エリアの最新市況と、プロが教える「賢い売買戦略」について徹底解説します。

◾️「もはや穴場ではない」再開発で資産価値はどうなる？

上板橋駅南口では現在、2028年12月の完成を目指して大規模な再開発が進行中です。「シティタワーズ上板橋」など総戸数400戸超のタワーマンション建設が進み、駅前の風景は一変しようとしています。

村田さんは「これまで上板橋は『穴場』と言われてきましたが、再開発によって街の評価が一段階上がります。駅近の新築タワーマンションが価格を牽引することで、周辺の中古マンション相場も引き上げられる『波及効果』が期待できます」と分析します。

◾️マンションは「4,000～6,000万円台」が主戦場

現在のマンション相場について、島袋さんは以下のように解説します。

• 価格帯： 4,000万円台半ば～6,000万円台前半が中心

• 坪単価： 120万～250万円程度

• トレンド： 直近3年で価格は上昇傾向にあるものの、都心部のような急激な高騰ではなく、緩やかでバランスの取れた推移。

「新築タワーマンションは高額になりますが、周辺の築浅・中古マンションはまだ手が届きやすい価格帯です。都心へのアクセスと生活利便性を考えると、非常にコストパフォーマンスが高いエリアと言えます」（島袋さん）

◾️戸建ては「在庫多め」で買い手市場の様相も

一方、戸建て市場はどうなっているのでしょうか。

島袋さんの調査によると、駅徒歩15分圏内の新築・中古戸建ての在庫は24件（収録時点）。直近1年間の成約数は29件と、市場の動きは活発です。

「在庫が潤沢にあるため、買い手にとっては選択肢が多く、比較検討しやすい状況です。価格は4,000万円台から8,000万円台まで幅広く、予算に合わせて選べるのも魅力です」（島袋さん）

◾️プロが教える「売却・購入」の戦略

最後に、お二人が上板橋エリアでの売買戦略をアドバイスしました。

【購入戦略】

• 狙い目： 新築タワーは高嶺の花になりがち。狙い目は、再開発の恩恵を受けつつも価格が抑えられた「築古の管理良好マンション」や「中規模の中古マンション」。

• ファミリー層： 城北中央公園などの緑も多く、大型スーパーや商店街も充実。子育て世代には、広さが確保できる戸建ても有力な選択肢。

【売却戦略】

• マンション： 再開発による相場上昇の恩恵を受けやすいタイミング。焦って売る必要はないが、高値成約の事例が増えてくる今がチャンス。

• 戸建て： 在庫が多いため、ライバル物件との差別化が鍵。「自分の物件の強み」をしっかりアピールできる戦略が必要。

【まとめ】

再開発による「将来性」と、既存の商店街や公園による「住みやすさ」が共存する上板橋。

「駅近タワー」という新たなランドマークの誕生は、この街の不動産価値を底上げする起爆剤となりそうです。これから住まいを探す人にとっても、売却を検討する人にとっても、上板橋は今、最も目が離せないエリアの一つと言えるでしょう。

