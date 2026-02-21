Ž¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¤»¤¤¤ÇºÇ²¼°ÌŽ£¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¥í¥Ã¥ÆµÈ°æÁ°´ÆÆÄ¤¬ÄË´¶¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¾ï¾¡ÁÈ¿¥¤ÎÀµÂÎ
ÌîµåÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×¡£ÆüËÜ¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿2023Ç¯Âç²ñ¤ò¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆ±Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿µÈ°æÍý¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢·è¾¡¤ÎÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ë¤äÈÝ¤äÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯¥×¥íÌîµå³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î»Ø´ø¤ò¼è¤Ã¤¿µÈ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò¤â¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï2°Ì¡¢3°Ì¡¢6°Ì¡£ÅÜÅó¤Î3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊª¸ì¤ë·ë²Ì¤À¡£
µÈ°æ¤µ¤ó¤ÎµåÎò¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÌ¾Åê¼ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£Åê¼ê¥³¡¼¥Á»þÂå¤âÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËMLBÁª¼ê»þÂå¤äWBCÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µå³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÍýÏÀÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ©Âå¤ÎÍýÏÀÇÉ¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿µåÎò¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤ºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤Î¤«¡£µÈ°æ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·ãÆ°¤Î3Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£·ª»³´ÆÆÄ¤ÎÇØÃæ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È
¡½¡½3Ç¯´Ö¤Î´ÆÆÄÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚµÈ°æ¡Û¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯¤Ë¿§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤3Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Éé¤±¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½ç¤Ë3Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Î2023Ç¯¡£¤¢¤Î»þ¤ÏWBC¤â¤¢¤Ã¤Æ¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚµÈ°æ¡Û2022Ç¯10·î¤Ë´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤«¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥íÌîµå¿Í¤Ç¤¹¤«¤é·èÃÇ¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðÁÃ¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
2021Ç¯12·î¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢WBC¤¬ÊÄËë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î6¥«·î´Ö¤Ï2¤Ä¤ÎÌò¿¦¤ò·óÌ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·óÌ³¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤à¤·¤í¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£WBC¤Ç¤Ï·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½·ª»³´ÆÆÄ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚµÈ°æ¡Û°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁª¼ê¤òµ±¤«¤¹¤«¤Ç¤¹¡£·ª»³¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ë´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÎÀï½Ñ¤äÀïÎ¬¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢¶Ú¤ò°ìËÜÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë½ÅÍ×À¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Àä¹¥Ä´¤ÎÁª¼ê¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¡½¡½¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËCS¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÚµÈ°æ¡Û¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤â¾å¼ê¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê¤»¤ºÂÐÀïÁê¼ê¤Ë±þ¤¸¤ÆÌî¼ê¤ÎÂÇ½ç¤ò¥³¥í¥³¥íÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀèÈ¯¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤ä¤ê·«¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«1Ç¯´Ö¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ç¡¼¥¿½Å»ë¤ÎÌîµå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚµÈ°æ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï¤â¤¦8³ä¥Ç¡¼¥¿¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥Ç¡¼¥¿½Å»ë¤ÇÂÇ½ç¤òÁÈ¤à¾ì¹ç¡¢Á°»î¹ç4°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤âÍâÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÂÇ½ç¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢µ»½Ñ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢³§¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£³§¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÂ¸ºß
¡½¡½2Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â1Ç¯ÌÜ¤ÈÆ±¤¸¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚµÈ°æ¡Û´ðËÜÅª¤Ë¤Ï·ÑÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·ÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¤½¤³¤Ë°éÀ®¤ÎÍ×ÁÇ¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤ò¥Ç¡¼¥¿ÅÙ³°»ë¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºòÇ¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿»ûÃÏÎ´À®Áª¼ê¤È»³ËÜÂçÅÍÁª¼ê¤Ï¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾¤«¤é1·³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼êÁª¼ê³èÌö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µÈ°æ¤µ¤ó¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Êµ¯ÍÑÊý¿Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¡¢2025Ç¯¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÀ°È÷¤Ë¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÈ°æ¡ÛÏ¯´õ¤Î·ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¿ô»ú¾å¤ÏÏ¯´õ¤Î¾¡Íø¿ô¡Ê10¾¡¡Ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÀ±¸º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¼ê¿Ø¤Ï¼ï»Ô¡ÊÆÆÚö¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤È³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÊä¶¯¤Ç·ê¤¬Ëä¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ·ø¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ù¤¼ã¼ê¤â°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬°½Û´Ä¤Ç·×»»ÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤¬¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÀ°È÷¤Ï½ÅÍ×¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÈ¯¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«1¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£NPB¤ÈMLB¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡½¡½Åê¼ê¿Ø¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ÎµåÃÄ¤âÊÔÀ®¤ÎÌäÂê¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²¿¤«¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤Á¤í¤óÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸À¤¤Ìõ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¡¢Áª¼ê¤ÎÊÔÀ®¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê·×²è¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ë¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤âÊÔÀ®¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤¿¤á¡¢´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤ë¤È¥Á¡¼¥àºî¤ê¤â¥³¥í¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¤¬Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÊÔÀ®¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀMLB¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¼çÆ³¤ÇÊÔÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Ö¥ì¤Þ¤»¤ó¡£¥²¡¼¥à¤ÎÀï½Ñ¤äÀïÎ¬¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°éÀ®Êý¿Ë¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ
¡½¡½´ë¶È¤Ç¤âÉô½ð¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬Âå¤ï¤ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ï²ñ¼Ò¤¬°ì´ÓÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬¤½¤³¤Î´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÈ°æ¡Û¤¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤È¸¢¸Â°Ñ¾ù¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ðº£Ç¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ï¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡ÖÊÔÀ®¤ÏµåÃÄ¤Ç¤ä¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¼çÆ³¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤´ÆÆÄ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤È´ÆÆÄ¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚµÈ°æ¡ÛMLB¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢µåÃÄ¤¬¸õÊä¼Ô¤òÊ£¿ô¿ÍÁª¤ó¤ÇÌÌÀÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¬¡Ö¤É¤ó¤ÊÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¡ÖµåÃÄ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡×¤òÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤ò·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡½¡½3Ç¯´Ö¤Ç¹âÍÈ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚµÈ°æ¡Û¤ä¤Ï¤ê¡¢Æ£²¬¡ÊÍµÂç¡Ë¤¬2023Ç¯CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤Ç±äÄ¹10²óÎ¢¤ËÊü¤Ã¤¿¡¢µ¯»à²óÀ¸¤Î3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë1È¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ£²¬¼«¿È¤ÎÌîµå¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¤Î»þ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢2023¡¢2024Ç¯¤Ï¡¢Í¥¾¡¤Ë¤â¤¦°ìÊâ¡¢ÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚµÈ°æ¡Û2°Ì¡¢3°Ì¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦Æ¬¤Ò¤È¤ÄÆÍ¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤·¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦Ã±½ã¤ËÀïÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖS¥¯¥é¥¹¡×¤ÎÁª¼ê¤¬1¡Á2¿ÍÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÊÔÀ®¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚµÈ°æ¡Û²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ï»Ô¤Ï¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ï»Ô¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤âÉé¤±¤¸¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æºò¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ÏÌµÁÐ¤Î³èÌö¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¼ã¤¯¤ÆÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ï»Ô¤ËÂ³¤¯S¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Åê¼êÊÔÀ®¤Î½ÅÍ×À¤ÏWBC¤Ç¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÚµÈ°æ¡Û2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Ïï£¡¹¤¿¤ëÂÇÀþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¿Ø¤òÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃÇÁ³ÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÜÀï¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥á¥¥·¥³¤¬ºÇ¸å¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Îº¹¤Ç¤¹¡£
¢£ÌîÂ¼´ÆÆÄ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Èº¬µò¤ò»ý¤Æ¡×
¡½¡½Ìîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÀ°È÷¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£µÈ°æ¤µ¤ó¤Ï95Ç¯¤«¤é97Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â»þÂå¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¤¿»ØÆ³¤Ç¡¢²¿¤«°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚµÈ°æ¡Û¸½Ìò»þÂå¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤Þ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÁª¼ê¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¦°ì²ó»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÁª¼ê¤¬¤¿¤È¤¨¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÁá¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥ºÁ°´ÆÆÄ¤ÎüâÄÅ¿Ã¸ã¤µ¤ó¤â¡ÖÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌîÂ¼¥Î¡¼¥È¡×¤Ïº£¤Ç¤â¤è¤¯ÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚµÈ°æ¡Û»ä¤â¡ÖÌîÂ¼¥Î¡¼¥È¡×¤ÏÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÖÌîÈÚ¤ÊÍ¦µ¤¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Èº¬µò¤ò»ý¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤ÎºîÀï¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¤È¤«¡Ä¡Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÆ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î¿Í¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡¡º¬µò¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£30Ç¯Á°¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÖÌîÂ¼¥Î¡¼¥È¡×¤ÎÃæ¿È
¡½¡½Åö»þ¤ÎµÈ°æ¤µ¤ó¤¬¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚµÈ°æ¡Û½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¼Ì¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤¶¤±¤ÆÁ´Éô¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤ÇÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡¢ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¯¤Æº¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¹½¤è¤¤¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¿´¹½¤¨¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÎÂç¤¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¡ÖÉ¬¤º¤¢¤ë¤â¤Î¡×
¡½¡½3Ç¯´Ö¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚµÈ°æ¡Û¡Ö´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ì¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Î¤¢¤ë»Ø´ø´±¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÂåÌîµå¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¿ë¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ°È÷¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔÀ®¤â¸½¾ì¤â¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥ì¤Ê¤¤¼´¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¶Ú¤ò°ìËÜÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ÎÍ×Äü¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚµÈ°æ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ï´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ëÁ°¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿·Á¤ÇÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ÎÄó°Æ¤â¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¡Ö¥Þ¡×¤Î»ú¤âÃÎ¤é¤º¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÝÂê¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢60ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢ÆüÊÆ¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¡¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¼«¤é¤Îºâ»º¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
µÈ°æ Íý¿Í¡Ê¤è¤·¤¤¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë
ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºÁ°´ÆÆÄ
1965Ç¯¡¢ÏÂ²Î»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£¸©Î©Ì§Åç¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ò·Ð¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ØÄ©Àï¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»121¾¡¡¦62¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÅù¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤äÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤ò°éÀ®¡£2023Ç¯WBC¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Æ±Ç¯¤è¤êÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£25Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î¡ÊÂÎ°é³Ø¡Ë¡£
----------
¡ÊÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºÁ°´ÆÆÄ µÈ°æ Íý¿Í ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦¹½À®¡á¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Â¼Èø¿®°ì¡Ë