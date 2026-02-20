菊池風磨の嫉妬を巡る価値観に谷まりあから鋭い指摘が…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月18日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）の第２話をABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務める。
第２話では、前回の「１stモテVOTE」で１位に輝いた暫定キングの飲食店経営者・ユウキと暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえが参加者を指名できる“プールパーティー”が開催。もえが指名した男性４名と華やかに楽しむ一方、「気になる４人」「水着に自信がありそうな女性を選びました」と語るユウキは、かの・はづき・ゆめ・るみの４名を指名。４色用意されたリップを女性メンバーが１色ずつ選び、ユウキが“キスしたいリップを選ぶ”というミニゲームの結果、女優・はづきと豪華なヨットでの２ショットデートへ。地中海の風を感じながら、映画のワンシーンのように距離を縮める２人。船上でユウキは「はづきちゃんは嘘つかなそう」「これからもっと好きになれればいいかなって」と恋の予感をストレートに伝える。ヨットのデッキに座り、ユウキがはずきをバックハグしながら会話を楽しむ濃密な距離感にスタジオMC陣から「振る舞いがめっちゃキング」「近いって！」と声が上がる中、菊池は思わず「俺こんなのできない……」とポツリ。恋愛強者ならではの堂々たる振る舞いにトップアイドルもタジタジ。
さらにこの日の夜には、12時間後に「２ndモテVOTE」を行うと告知。スタジオMC陣も「この夜が勝負だね」と動向を注視する中、各メンバーが投票での生き残りをかけてさまざまなアプローチを見せる。たいせいは第１話の“モテミッション”で急速に距離を縮めた相手、はづきと２ショットに。ユウキとのヨットデートについて、たいせいは「何してたん？」「手繋いだん？」「ハグした？」と嫉妬心をあらわに質問攻め。そして、はづきから真相を聞いたたいせいは「上書きハグね」とはづきにバックハグ。はづきは「彼の作戦かもしれないけど、ヤキモチ妬いてくれるのは嬉しかった」と高揚感を明かした。嫉妬が恋のスパイスとなる展開にスタジオでは谷が「風磨さんは嫉妬するタイプ？」と質問。これに対し菊池は「嫉妬しないんですよ」と意外な価値観を告白。すると谷は「わかった！誰かを本気で好きになったことないんじゃ？」と推測。このやりとりにYOUが「やだ、チェリーだった！」と大袈裟に驚いて見せると、菊池は即座に「チェリーじゃねえし！」と声を張り上げる事態に。せいやは「なんやこのスタジオ！本編と違いすぎる」と恋愛強者たちとMC陣の恋愛レベルのギャップを指摘し、スタジオは爆笑。
暫定キングとクイーンを囲む“プールパーティー”からはじまり、それぞれの恋心と思惑が一挙に動き出した第２話は、無料で見逃し視聴が可能となっている。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わに。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けしている。
（C）AbemaTV, Inc.
