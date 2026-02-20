この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大阪文化服装学院（大阪市淀川区）で2月19日、映画「ウィキッド 永遠の約束」の公開を記念したファッションショーイベントが開かれ、ゆりやんレトリィバァさんが登場した。



当日は、学生たちがデザイン・制作したオリジナルコラボ商品を身にまとったモデル5人がランウェイに登場。同作で善い魔女・グリンダ（アリアナ・グランデさん）の学友で、今や彼女が最も信頼する補佐官として働くシェンシェン役（ブロウィン・ジェームスさん）の吹き替えを務めるゆりやんさんが、サプライズで登場した。



ファッションショーの後に行われたトークショーでは、ゆりやんさんが「この映画は、夢を追いかけている人に頑張るきっかけを与えてくれる作品だと思います。ぜひお友達も誘って、みんなで観てください」と呼びかけた。



さらに、学生から世界で活躍するためのアドバイスを求められると、ゆりやんさんは「私、まだ世界で活躍していないんで（笑）。でも、1年LAで過ごして分かったのは、“心ここにあらず”ではなく、“心ここに折れず”。たとえ自分のネタがウケなくても、何度でも何度でもチャレンジすること。うまくいかないことがあっても、あまり気にしないことです」と回答した。



映画「ウィキッド 永遠の約束」は、20年以上愛され続けている不朽のミュージカルを映画化。ブロードウェイミュージカル映画化作品として全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てた感動作が、ついにフィナーレを迎える。3月6日、全国ロードショー。