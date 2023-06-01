なにわ男子・道枝駿佑「アイシティ」新イメージキャラクター就任 制服姿で爽やか笑顔見せる
【モデルプレス＝2026/02/20】なにわ男子の道枝駿佑が、コンタクトレンズ専門店「アイシティ」の新イメージキャラクターに就任。あわせて道枝が出演する新TVCM「アイシティ お客さま以上にお客さまを想う」篇（15秒）、「アイシティ 寄り添いぬく瞳のプロ」篇（15秒）が、2月20日より放映された。
【写真】なにわ道枝＆安斉星来の再現度が高いと話題「うるわしの宵の月」実写化ビジュアル
本CMでは、道枝が“瞳のプロフェッショナル”としてスタッフ役を演じ、コンタクトデビューを迎えるお客さん1人ひとりに寄り添いながら、丁寧にサポートする姿を描いている。
道枝は、清潔感と透明感のある佇まいに加え、飾らない自然体な魅力と誠実な人柄で、老若男女を問わず多くの人から支持されている。アーティスト・俳優として1つひとつの仕事に真摯に向き合い、丁寧に積み重ねていくその姿は「アイシティ」のあり方とも重なる。道枝自身が「アイシティ」ユーザーであることも、生活者目線でブランドの魅力を自然に体現できる存在であると、新イメージキャラクターとして起用された。
新CM「アイシティ お客さま以上にお客さまを想う」篇では、娘のコンタクトデビューのために「アイシティ」を訪れた親子を、“瞳のプロフェッショナル”である道枝が丁寧なカウンセリングで迎える。お客さんの不安に寄り添いながらコンタクトレンズ選びをサポートする姿を、母親が「私より、娘を心配してくれる…」と感じる安心感を通して描き、「アイシティ」ならではの接客価値を表現している。
「アイシティ 寄り添いぬく瞳のプロ」篇では、学生を中心としたお客さんのコンタクトデビューへの悩みや不安に、1つひとつ真摯に向き合う“瞳のプロフェッショナル”の姿を描いている。瞳のことには妥協せず、1人ひとりのコンタクトデビューを支える“瞳のプロフェッショナル”の姿を、道枝の爽やかな笑顔とともに表している。
また、2月20日午前4時より、「アイシティ」公式YouTubeでは、新TVCMのほか、道枝がリズムに合わせて「アイシティ」の魅力を伝えるWEBムービー「アイシティ 最初はアイシティからの眼科」篇、CM撮影の様子を収録したメイキングおよびインタビュー動画も公開された。
“瞳のプロフェッショナル”として、スタッフが実際に店舗で着用している制服と同じものを着用してスタジオ入りした道枝。撮影開始にあたり、監督から演出の説明を受けるなかで、普段からコンタクトを使用しており、リアルにユーザーであることを明かした。
撮影では、どのシーンでも柔らかな表情と優しい眼差しを見せた道枝。「目のことですから！」と道枝の顔がアップになるシーンの撮影では、自分の目を指差しながら爽やかに微笑む姿に、監督も思わず「素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい！」と絶賛。1つひとつのシーンと丁寧に向き合い、“瞳のプロフェッショナル”として真摯に撮影に臨む姿が印象的であった。（modelpress編集部）
― 「アイシティ」の新イメージキャラクター就任とCM出演が決まった時のお気持ちは？
すごく嬉しかったです。僕自身、普段からコンタクトを愛用していて、コンタクトが身近な存在なので、CMに出させていただけるのはすごく嬉しいなと思います。
― CM撮影の感想は？
皆さんの“瞳のプロフェッショナル”としてコンタクトデビューを支えるという役柄だったんですけど、衣装もアイシティのお店のスタッフさんが実際に着ているものをお借りして撮影に臨ませていただいたので、すごく貴重な経験だなと思いました。“瞳のプロフェッショナル”な感じが出てたらいいなと思います。
― コンタクトを着用されている道枝さんがコンタクトデビューした時の思い出は？
コンタクトを初めてつけた時の感動はすごく覚えています。僕は小学校6年生から（コンタクトを）使っているんですけど、事務所に入ったのも小学校6年生だったので、そのタイミングでコンタクトに変えました。最初はまだ（コンタクトを）つけるのに慣れていなくて、なかなかつけられず、家の洗面台で頑張ってつけて、集合時間に20〜30分遅れた、という思い出があります。コンタクトを初めてつけた時に「こんなにも見えるんだ！」と感動したのは覚えています。その感動を味わいたくて「また明日も早くコンタクトをつけたい！」と、コンタクトをつけるのが楽しみでした。本当に感動すると思うので、ぜひともそういう時は相談してください。
― カラーコンタクトレンズをつけられたことはありますか？
カラコン（をつけたことは）あります。去年のアリーナツアーの時にカラコンで出てみたりとか。普段とまた違った雰囲気を出せるのもありますし、ファンの方々がすごく喜んでくださるので、つけがいがあるな、という感じですね。
― 道枝さんがこの春、新しく始めたい趣味など「◯◯デビュー」してみたいことは？
マネージャーさんとカメラを買おうかという話をしています。僕のインスタグラム（の写真）は携帯のカメラで撮ることが多いので、カメラを使ってオフショットを撮れたら新鮮味があっていいんじゃないかと。カメラマンデビュー…？マネージャーさんにカメラマンになってもらって、僕は被写体として居るだけなんですけど（笑）。「カメラデビュー」をしてみようかなと思います。
― CMで「寄り添いすぎる瞳のプロフェッショナル」を演じていましたが、道枝さんご自身が誰かに寄り添ってもらって嬉しかったことは？
（所属グループである「なにわ男子」の）メンバーの大西流星くんが、僕がドラマで忙しくて本当に大変な撮影があった時に、「みっちー大丈夫？忙しくない？大変じゃない？」と言ってくれたのがすごく嬉しかったです。メンバーの温かさをすごく感じました。普段の話の流れで言ってくれたことで、よりリラックスできたし安心できて、何気なく寄り添ってくれたのが嬉しかったです。メンバーの存在がありがたいです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ道枝＆安斉星来の再現度が高いと話題「うるわしの宵の月」実写化ビジュアル
◆道枝駿佑、新イメージキャラクター就任
本CMでは、道枝が“瞳のプロフェッショナル”としてスタッフ役を演じ、コンタクトデビューを迎えるお客さん1人ひとりに寄り添いながら、丁寧にサポートする姿を描いている。
◆道枝駿佑、爽やかな笑顔で接客
新CM「アイシティ お客さま以上にお客さまを想う」篇では、娘のコンタクトデビューのために「アイシティ」を訪れた親子を、“瞳のプロフェッショナル”である道枝が丁寧なカウンセリングで迎える。お客さんの不安に寄り添いながらコンタクトレンズ選びをサポートする姿を、母親が「私より、娘を心配してくれる…」と感じる安心感を通して描き、「アイシティ」ならではの接客価値を表現している。
「アイシティ 寄り添いぬく瞳のプロ」篇では、学生を中心としたお客さんのコンタクトデビューへの悩みや不安に、1つひとつ真摯に向き合う“瞳のプロフェッショナル”の姿を描いている。瞳のことには妥協せず、1人ひとりのコンタクトデビューを支える“瞳のプロフェッショナル”の姿を、道枝の爽やかな笑顔とともに表している。
また、2月20日午前4時より、「アイシティ」公式YouTubeでは、新TVCMのほか、道枝がリズムに合わせて「アイシティ」の魅力を伝えるWEBムービー「アイシティ 最初はアイシティからの眼科」篇、CM撮影の様子を収録したメイキングおよびインタビュー動画も公開された。
◆道枝駿佑、顔アップ撮影で監督から絶賛
“瞳のプロフェッショナル”として、スタッフが実際に店舗で着用している制服と同じものを着用してスタジオ入りした道枝。撮影開始にあたり、監督から演出の説明を受けるなかで、普段からコンタクトを使用しており、リアルにユーザーであることを明かした。
撮影では、どのシーンでも柔らかな表情と優しい眼差しを見せた道枝。「目のことですから！」と道枝の顔がアップになるシーンの撮影では、自分の目を指差しながら爽やかに微笑む姿に、監督も思わず「素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい！」と絶賛。1つひとつのシーンと丁寧に向き合い、“瞳のプロフェッショナル”として真摯に撮影に臨む姿が印象的であった。（modelpress編集部）
◆道枝駿佑インタビュー
― 「アイシティ」の新イメージキャラクター就任とCM出演が決まった時のお気持ちは？
すごく嬉しかったです。僕自身、普段からコンタクトを愛用していて、コンタクトが身近な存在なので、CMに出させていただけるのはすごく嬉しいなと思います。
― CM撮影の感想は？
皆さんの“瞳のプロフェッショナル”としてコンタクトデビューを支えるという役柄だったんですけど、衣装もアイシティのお店のスタッフさんが実際に着ているものをお借りして撮影に臨ませていただいたので、すごく貴重な経験だなと思いました。“瞳のプロフェッショナル”な感じが出てたらいいなと思います。
― コンタクトを着用されている道枝さんがコンタクトデビューした時の思い出は？
コンタクトを初めてつけた時の感動はすごく覚えています。僕は小学校6年生から（コンタクトを）使っているんですけど、事務所に入ったのも小学校6年生だったので、そのタイミングでコンタクトに変えました。最初はまだ（コンタクトを）つけるのに慣れていなくて、なかなかつけられず、家の洗面台で頑張ってつけて、集合時間に20〜30分遅れた、という思い出があります。コンタクトを初めてつけた時に「こんなにも見えるんだ！」と感動したのは覚えています。その感動を味わいたくて「また明日も早くコンタクトをつけたい！」と、コンタクトをつけるのが楽しみでした。本当に感動すると思うので、ぜひともそういう時は相談してください。
― カラーコンタクトレンズをつけられたことはありますか？
カラコン（をつけたことは）あります。去年のアリーナツアーの時にカラコンで出てみたりとか。普段とまた違った雰囲気を出せるのもありますし、ファンの方々がすごく喜んでくださるので、つけがいがあるな、という感じですね。
― 道枝さんがこの春、新しく始めたい趣味など「◯◯デビュー」してみたいことは？
マネージャーさんとカメラを買おうかという話をしています。僕のインスタグラム（の写真）は携帯のカメラで撮ることが多いので、カメラを使ってオフショットを撮れたら新鮮味があっていいんじゃないかと。カメラマンデビュー…？マネージャーさんにカメラマンになってもらって、僕は被写体として居るだけなんですけど（笑）。「カメラデビュー」をしてみようかなと思います。
― CMで「寄り添いすぎる瞳のプロフェッショナル」を演じていましたが、道枝さんご自身が誰かに寄り添ってもらって嬉しかったことは？
（所属グループである「なにわ男子」の）メンバーの大西流星くんが、僕がドラマで忙しくて本当に大変な撮影があった時に、「みっちー大丈夫？忙しくない？大変じゃない？」と言ってくれたのがすごく嬉しかったです。メンバーの温かさをすごく感じました。普段の話の流れで言ってくれたことで、よりリラックスできたし安心できて、何気なく寄り添ってくれたのが嬉しかったです。メンバーの存在がありがたいです。
【Not Sponsored 記事】