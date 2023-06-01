米グーグル（Google）は、新型スマートフォン「Pixel 10a」を発表した。米国での価格は499ドル（約7万7000円）で、現地では3月5日に発売される。日本でも発売予定とされているが、時期や価格は明らかにされていない。

「Pixel 10a」は、Pixelシリーズのなかで価格を重視しつつ、機能も充実させたPixel Aシリーズの最新機種。上位モデルのPixel 10シリーズにも採用された独自チップ（SoC）「Google Tensor G4」を搭載し、AIアシスタント「Gemini」にフルアクセスできる。

たとえば対話型AI「Gemini Live」に加え、AIを活用した画像生成・編集ツール「Nano Banana」や、画面上の情報を囲って検索できる「かこって検索（Circle to Search）」などを利用できる。

iPhoneのAirDropとやり取り可能

ファイル共有機能「クイックシェア」では、iPhoneのAirDropともやり取りできる。

Pixel 10シリーズを皮切りに導入され、Pixel 9シリーズでも対応が発表されたばかり。Pixel Aシリーズとして初対応になると見られる。

背面はフラットに

デザイン面では、背面が完全にフラットになる形状を採用し、カメラバーが筐体とシームレスに一体化している。

フレームには100％リサイクルアルミニウム、背面カバーには81％リサイクルプラスチックが使用され、Aシリーズで最も多くのリサイクル素材が取り入れられた。

4色のカラバリ、Pixel Buds 2a新色も

カラーバリエーションは、ラベンダー、ベリー、フォグ、オブシディアンの4色が用意される。

Pixel 10aのカラーバリエーションにあわせて、Pixel Buds 2aにも、ベリーとフォグの2色が新たなカラーバリエーションとして追加される。Pixel Buds 2aの新色は日本でも発売される予定。

IP68をサポート

6.3インチのActuaディスプレイを備え、ディスプレイガラスに「Corning Gorilla Glass 7i」を採用する。前モデルのPixel 9aと比較して輝度が11％向上し、直射日光下での視認性が高められている。

Pixel Aシリーズでもっとも耐久性の高いスマートフォンとされており、防水・防塵性能（IP68）をサポートする。

カメラ

背面のカメラは、48メガピクセルの広角カメラと13メガピクセルの超広角カメラのデュアル構成。グーグルでは500ドル以下のスマートフォンのカメラとしては最高性能とアピールする。

48メガピクセルの広角カメラは、F値1.7、視野角82度で、センサーサイズは1/2インチ。13メガピクセルの超広角カメラはF値2.2、視野角120度、センサーサイズは1/3.1インチ。超解像ズームで最大8倍までの望遠撮影もできる。

AI写真機能として、集合写真で全員の表情を最適化する「Auto Best Take」や、撮影の構図をガイドする「Camera Coach（カメラコーチ）」がAシリーズで初めて導入される。また、後から自分を集合写真に合成できる「一緒に写る（Add Me）」も利用できる。

フロントカメラは13メガピクセル、F値2.2、視野角96.1度で撮影できる。

主な仕様

メモリーは8GB、ストレージは128GBと256GBの2種類が用意される。

バッテリー駆動時間は通常使用で30時間以上、スーパーバッテリーセーバー使用時で最長120時間となる。

通信面では、Wi-Fiやモバイル回線がない場所でも緊急通報ができる「衛星SOS」にAシリーズとして初めて対応した。

OSとセキュリティのアップデート、および新機能の追加（Pixel Drops）は、米国での発売から7年間提供される。外部端子としてUSB Type-C（3.2）を搭載。デュアルSIM（NanoSIM×1、eSIM×1）をサポートする。

Wi-Fi 6E、Bluetooth 6、NFCをそれぞれサポート。モバイル通信では、5G（Sub6）も利用できる。

モデル名 Pixel 10a OS Android 16 プロセッサ Google Tensor G4 / Titan M2 メモリ 8GB ストレージ 128GB / 256GB ディスプレイ 6.3インチ POLED（1080×2424） リフレッシュレート 60～120Hz 背面カメラ 48MP（広角）＋13MP（超広角） 前面カメラ 13MP バッテリー容量 5100mAh（標準） 充電 有線（最大30W）、無線（最大10W / Qi） 防水・防塵 IP68 サイズ 153.9×73.0×9.0mm 重量 183g 生体認証 指紋認証、顔認証