サッポロビール（東京都渋谷区）が、ヱビスブランドと人気漫画「NANA」や「天使なんかじゃない」で知られる漫画家の矢沢あいさんとのコラボビール缶「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」を3月3日から期間限定・数量限定で発売します。

【ヤバイ！】矢沢あい描き下ろし「デザイン皿」＆特製ボックスもかわいい！ コンプリートしたくなる！

ヱビスビールの発売135周年を記念した企画「美人画」の一環で登場。ヱビスビールが誕生したのは明治23（1890）年で、明治時代などのヱビスビールの広告ポスターには「ビールの高級感と優雅さを表現する」目的で、穏やかにほほ笑む女性の姿が描かれており、コラボではその「美人画」を、矢沢さんが現代風にアレンジ。コラボビール缶では、矢沢さん描き下ろしのデザインが楽しめます。

「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」は350ミリリットル缶と500ミリリットル缶で展開。350ミリリットル缶が12本セットになった「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶350ミリリットル 12缶美麗カートン」も販売されます。

合計4000人に抽選で「オリジナルデザイン皿」や、オリジナルデザインのボックスセットなどが当たるキャンペーンも実施されます。

