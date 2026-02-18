回転寿司チェーン「スシロー」の季節限定フェアとして「北海道うまいもん祭」を開催！

「北海道産 まるごとほたて貝柱」など北海道のうまいネタが堪能できるお寿司のほか、ネタを引き立たせる「北海道昆布だし醤油」、北海道の人気店監修のラーメン、北海道産素材を使用したスイーツも登場します☆

スシロー「北海道うまいもん祭」

提供開始日：2026年2月18日（水）

開催店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施していません

スシローにて、食べごたえ抜群の「北海道産 まるごとほたて貝柱」が税込110円〜で登場するほか、北海道産のネタ3種を食べ比べできる一皿もラインナップされる「北海道うまいもん祭」を開催。

また、北海道のうまいネタをさらに引き立てる！「北海道昆布だし醤油」も期間限定で販売されます。

さらに、サイドメニューに北海道の人気店監修のラーメン2種、スイーツにも北海道の雪をイメージしたミルクレープなどがラインナップ☆

北海道産 まるごとほたて貝柱

価格：110円（税込）〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜2月24日（火）※販売予定総数221万食が完売次第終了

「北海道うまいもん祭」の目玉メニューとして登場する「北海道産 まるごとほたて貝柱」

冷たい海で育ったほたての濃厚でコクのある甘みと旨みを口いっぱいに味わえます。

「物価が高騰する中でもうまいほたてを腹いっぱい、お手頃価格で楽しんでほしい」という想いから、税込110円〜でお得に楽しめる一品です☆

なまら北海道3貫盛り

価格：360円（税込）〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜3月8日（日）※販売予定総数99万食が完売次第終了

盛り合わせ内容：ほたて貝柱、北海道サーモンいくらのせ、ふぐ ポン酢ジュレねぎ

北海道産のネタ3種を食べ比べできる「なまら北海道3貫盛り」

「なまら北海道3貫盛り」は、旨みと甘みが特長のほたて、漬けにして旨みを引き出したサーモン、歯ごたえと旨みを味わう真ふぐと、三種三様の北海道が育んだネタを楽しめます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

北海道産 上いくら

価格：360円（税込）〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜3月8日（日）※販売予定総数22万食が完売次第終了

ねっとりとした濃厚な旨みが特長の「北海道産 上いくら」

海苔に巻いて味わう、贅沢な一貫です。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

※お持ち帰りの際、軍艦1貫となります

北海道産 数の子

価格：260円（税込）〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜3月8日（日）※販売予定総数35万食が完売次第終了

北海道産の数の子を握りにした「北海道産 数の子」

パリッと食感がたまらない一品です。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

北海道産 ムラサキイカ

価格：120円（税込）〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜3月8日（日）※販売予定総数268万食が完売次第終了

柔らかくもっちりとした食感の「北海道産 ムラサキイカ」

口に広がる甘みがクセになる味わいです。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

北海道産 ジャンボほたて貝柱

価格：360円（税込）〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜3月8日（日）※販売予定総数26万食が完売次第終了

シャリが隠れるほどの大きなほたて貝柱！

食べ応え抜群な、北海道の味です。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

北海道産 タラコとマヨ軍艦

価格：120円（税込）〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜3月8日（日）※販売予定総数82万食が完売次第終了

タラコと好相性なマヨネーズを合わせた軍艦。

タラコとマヨネーズがいっしょに口の中でとろけます☆

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

「北海道昆布だし醤油」について

設置期間：2026年2月18日（水）〜なくなり次第終了

「北海道うまいもん祭」開催中、全国のスシローに「北海道昆布だし醤油」を導入。

北海道産の日高昆布と真昆布を使ったこだわりのだしに風味豊かな醤油をブレンドした、スシローこだわりの「北海道昆布だし醤油」

オリジナル醤油は、昆布の風味をしっかり感じられるのが特徴です。

※席に設置してあります

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ「北海道の人気店監修ラーメン」

2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに140種類以上のラーメンやまぜそばなどが登場したスシローのラーメン。

現在では「日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知ってほしい」というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズが実施されています。

このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修したたラーメンが楽しめます。

「北海道うまいもん祭」では、食べログ点数3.66の高評価を獲得している北海道の人気店監修のラーメンが登場します！

らーめん 信玄監修「札幌 コク味噌らーめん」

価格：480円（税込）〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜3月8日（日）※販売予定総数65万食が完売次第終了

行列ができる札幌ラーメンの代表格「らーめん 信玄」監修の「札幌 コク味噌らーめん」は、濃厚な豚ガラの風味の白湯スープに2種類の米味噌を使用。

監修店の一番人気である“コク味噌”の芳醇で甘みのあるスープが表現されています。

※監修元で提供される商品とは異なります

“らーめん 信玄”店舗情報

札幌・石狩で圧倒的な支持を誇る「らーめん 信玄」

看板メニューの「信州（コク味噌）」は、多くのファンを魅了するその名の通りの深いコクが自慢です。

じっくりと時間をかけて仕込む秘伝のスープは、豚骨・野菜・魚介の旨みが溶け合い、驚くほどまろやかでクリーミーな口当たり。

そこに絡む黄色い中太縮れ麺が、味噌の甘みと香りを引き立てます。

最後の一滴まで飲み干したくなる、角のない優しくも濃厚な味わいは、全国から訪れる人々を虜にする札幌ラーメンの新たなスタンダード。

心まで温まる珠玉の一杯を楽しめます。

らーめんや天金監修「旭川 醤油らーめん」

価格：480円（税込）〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜3月8日（日）※販売予定総数42万食が完売次第終了

旭川で長く愛され続けている「らーめんや天金」監修の「旭川 醤油らーめん」は、監修店の旨みあふれるすっきりとした醤油スープを再現。

豚と鶏のエキスの旨みに、オニオンエキスと胡椒の風味を加えてバランスを取り、濃口醤油で味を引き締めています。

※監修元で提供される商品とは異なります

“らーめんや天金”店舗情報

旭川ラーメンの王道を歩み続ける「らーめんや天金」

その最大の特徴は、豚骨ベースの濃厚なスープに、表面を覆うラードが旨みを閉じ込めた「熱々の一杯」にあります。

スープは野菜を使わず、とろ火で長時間かけて煮出すことで骨の旨みを凝縮。

そこに加わる中太細の縮れ麺が、醤油のコクをしっかりと持ち上げます。

極寒の地・旭川で愛され続けてきた、力強くも深みのある味わいは、伝統の技を守り続ける職人の誇りそのもの。

変わらない、しかし進化し続ける「旭川醤油」がここにあります。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

スシローカフェ部「北海道産素材を使用したスイーツ」

今回のフェアに合わせて定番スイーツも様変わり！

北海道の雪をイメージして、生地もクリームも真っ白に仕上げた「白いミルクレープ」と、真っ白なミルクレープにアイスとイチゴソース、イチゴダイスを添えた「白いミルクレープのメルバ」が登場します。

白いミルクレープ

価格：230円（税込）〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜3月1日（日）※販売予定総数12万食が完売次第終了

「白いミルクレープ」は、北海道の雪をイメージして生地もクリームも真っ白に仕上げた逸品。

北海道産小麦を使用したしっとり柔らかい真っ白な生地は、北海道産練乳を使用したコク深い白いクリームと相性抜群です！

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施していません

白いミルクレープのメルバ

価格：270円（税込）〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜3月1日（日）※販売予定総数13万食が完売次第終了

素材にこだわり、ミルクレープ、マスカルポーネミルクアイスには北海道産の素材も使用した「白いミルクレープのメルバ」

真っ白なミルクレープとアイスに、イチゴソースとイチゴダイスの赤が映え、ミルキーな味わいも見た目も大満足な一皿になっています。

※お持ち帰り対象外

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

スシローカフェ部とは

「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供する“スシローカフェ部”。

定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、美味しさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きを提供してくれます。

“スシローカフェ部”には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。

パティシエ・月輪ひかりさん

幼少期から父と一緒にケーキ作りをし、「ケーキ屋さんになること」が夢で、製菓学校を経て一流ホテルに就職し、ウエディングケーキなどの作成を担当。

菓子製造技能士（2級）の試験結果が優秀で、大阪地区で優秀賞を獲得しました。

その後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤めた後、スシローの開発担当者に。

パティシエ・作田潤一さん

幼い頃から母と一緒にお菓子作りをしたことから、食を作る楽しさに目覚めた作田潤一さん。

食に携わる仕事を目指し、高校から食品課にて知識を蓄え、専門学校で技術を学び、個人店のパティシエに。

チーフパティシエを経て、一流ホテルのパティシエとして、レストランでプレートデザートやホテル全体で提供される数多くのスイーツの開発、製造に携わられてきました。

現在でも家族の誕生日にケーキを作るなど、人を喜ばせることが好きで、より多くの方に喜んでいただけるよう、スシローへ入社しスイーツ開発に参入。

さらに、新たなメンバーも加わり、チームでスシローのスイーツを開発中です。

おすしもサイドメニューもスイーツも北海道尽くし！

スシロー「北海道うまいもん祭」は、2026年2月18日（水）よりスタートです。

※店舗によって価格が異なります

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※写真はイメージです

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ほたて貝柱のお寿司やラーメン、スイーツも！スシロー「北海道うまいもん祭」 appeared first on Dtimes.