インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「かわいい動物・生き物」ランキングを投票で募っています。2026年2月16日時点で集まった6万5412票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】意外な《動物》もランクイン？ TOP10を全部見る！

3位は「レッサーパンダ」でした。回答者からは「大きくてフワフワの尻尾が魅力的」「目がキュルンキュルンでかわいい」「レッサーパンダは、餌を食べているときがかわいいです」といった声が寄せられていました。

2位には「オコジョ（ヤマイタチ）」がランクイン。「見た目がとにかくかわいい」「つぶらな瞳がいい」「小さくて、耳がぴょこって出ているのがとてもかわいいです」などのコメントが見られました。

そして、1位は「シマエナガ」でした。「白くてフワフワしていて、ぬいぐるみみたいでかわいい」「目がクリクリなのがすごくかわいい」「雪のように白く、ふわふわした羽毛やふっくらした体がかわいすぎます」などの回答が集まっていました。