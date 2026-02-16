¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿WikipediaÉ÷¥µ¥¤¥È¡ÖJwiki¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï»ùÆ¸Çä½ÕÍÆµ¿¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ2019Ç¯¤Ë¹öÃæ»à¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î´ØÏ¢Ê¸½ñ¤ò»Ø¤¹ÍÑ¸ì¤Ç¡¢2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¿ôÉ´Ëü·ï¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òWikipediaÉ÷¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖJwiki¡×¤¬Jmail¤Î´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Jwiki - The Jmail Encyclopedia
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÃ¯¤Ç¤â±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ê·Á¼°¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ðÊó¤Î¿ô¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¹¤®¤Æ°ìÍ÷À¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òGmailÉ÷¤ÎUI¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸¡º÷¡¦±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¡ÖJmail¡×¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Jwiki¤ÏJmail¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤ËAI¤òÍÑ¤¤¤ÆWikipediaÉ÷¤Ë¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¤òGmail¤Ã¤Ý¤¤UI¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡ÖJmail¡× - GIGAZINE
Jwiki¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£WikipediaÉ÷¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¾åÉô¤Ë¡Öº£Æü¤Î¥ª¥¹¥¹¥áµ»ö¡×¤ä¡Ö¥á¡¼¥ë·ï¿ô½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿µ»ö¡×¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼Êý¸þ¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤ÈÁ´µ»ö¤Î°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µ»ö¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿ÍÊª¤´¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ´Éô¤Ç64·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¤·¤Ë¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¥²¥¤¥Ä»á¤Îµ»ö¤Ç¤¹¡£ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤â¤È¤ËAI(Claude Sonnet 4.5)¤òÍÑ¤¤¤Æ2026Ç¯2·î13Æü¤ËÀ¸À®¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥²¥¤¥Ä»á¤ÎÆ°¸þ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊ¸¤Ë¤Ï¾ðÊó¸µ¤Î¥á¡¼¥ë¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊ¸Ãæ¤Î¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬¥²¥¤¥Ä»á¤ËÀ´¶À÷¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸ÌÌ¤ò´Þ¤à¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯7·î18Æü¤Ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬Á÷¿®¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ËJwiki¤Ç¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜÊ¸¤¬AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÎ±°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Jwiki°Ê³°¤Ë¤âJmail¤Î´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Jphotos¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼Ì¿¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Jphotos
https://jmail.world/photos
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ÈÍúÎò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Jflights¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Jflights - Epstein Flight Records
https://jmail.world/flights