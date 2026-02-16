Ëå¡¦ÈþÈÁ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¡Ö¾¯½÷¤ÎÍÍ¤Ê´î¤Ö»Ñ¡×¡Ä»Ð¤ÎºÚÆá¤â¡È´¿´î¡É¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¹âÌÚÈþÈÁ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£»Ð¤ÎºÚÆá¤µ¤ó¤âÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤À¤Ã¤¿(C)Getty Images

¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500m·è¾¡¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¹âÌÚÈþÈÁ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤­¡¢ÄÌ»»9¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËå¡¦ÈþÈÁ¤µ¤ó¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë´¿´î¡ªÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Î»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯

¡¡¶¥µ»¸å¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¹âÌÚ¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¾ìÆâ¤ò¼þ¤Ã¤¿¡£µÒÀÊ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿»Ð¤ÎºÚÆá¤µ¤ó¤âÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¯½÷¤ÎÍÍ¤Ê´î¤Ö»Ñ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Â³¡¹¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£

[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]