かっぱ寿司、通常310円の味噌汁が90円に　平日限定企画

寿司チェーンのかっぱ寿司は、2月26日から3月4日までの平日限定で、「香ばし炙りおにぎり」と「あさりの味噌汁」を特別価格の各90円（税込）で販売する。

同社は、平日限定で対象メニューを90円で提供する週替わり企画「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を展開している。今回は通常160円（税込）からの「香ばし炙りおにぎり」と、通常310円（税込）からの「あさりの味噌汁」が対象となる。店内飲食限定。

【この記事の画像(5点)を見る】かっぱ寿司「香ばし炙りおにぎり」など

◆香ばし炙りおにぎり

特製だれを塗り、直火で炙ることで外は香ばしくカリッと、中はふっくらと仕上げた一品。刻みたくあんの食感がアクセントとなり、香りと食感の調和を楽しめる。通常価格は160円（税込）から。なお、同商品は3月5日以降も90円で販売する。

◆あさりの味噌汁

あさりのうまみが広がる、だしの深いコクが特長の人気サイドメニュー。幅広い年代に支持されている。通常価格は310円（税込）から。

■実施概要

実施日：2026年2月26日（木）〜27日（金）、3月2日（月）〜4日（水）

実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗を除く）

販売価格：各82円（税抜）／各90円（税込）

※天候や入荷状況、販売状況により、期間内でも品切れ・販売終了となる場合がある。

※店舗や時期により価格が異なる場合がある。

■500円前後で楽しめる組み合わせも

特別価格商品に加え、店内で切り付ける「活〆真鯛」や「かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）」などを組み合わせても、合計500円（税込）前後となる。

【画像】かっぱ寿司「活〆真鯛」「かっぱのシャリドーナツきな粉（2個）」など

同社は「定番寿司からサイドメニュー、スイーツまで、人気商品を組み合わせて楽しんでほしい」としている。