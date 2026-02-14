スマートフォンで手軽に支払いができる「au PAY」。さまざまな還元キャンペーンでいつもの買い物がおトクになるキャンペーンも実施されている。本稿では、今週末にも使えるau PAYの還元キャンペーン情報をお届けする。

エディオンで抽選で最大1万円分のPontaポイントが進呈

期間中、エディオンの対象店舗で、合計1000円以上をau PAYで決済すると、抽選でPontaポイントが進呈される。期間は3月1日まで。特典と当選本数は、1万ポイントが200人、5000ポイントが400人、1000ポイントが1000人。

このほか、抽選で次回利用できる1000円割引クーポンが進呈されるクイックチャンス特典も用意されている。キャンペーンエントリーが必要。

「ラストウォー：サバイバル」で決済すると最大10％還元

期間中、「ラストウォー：サバイバル」チャージセンターで、1回3000円以上をau PAYで決済すると、200円ごとにPontaポイント最大10％（20ポイント／200円）還元される。期間は3月12日まで。還元上限は、回／期間で5000ポイントまで。キャンペーンエントリーが必要。

デニーズの対象店舗で最大10％オフクーポンプレゼント

期間中、デニーズの対象店舗で1回1000円以上のau PAYで使える最大10％割引クーポンがau PAYアプリで配布されている。期間は26日まで。利用上限は1回まで、割引上限は300円まで。

ホクレンSSの対象店舗で最大1万円分が当たる

期間中、ホクレンSSの対象店舗で1回2000円以上をau PAYで決済すると、抽選で合計1540名様に最大1万円相当をau PAY残高で還元される。期間は3月15日まで。

特典と当選本数は、1等の1万円相当が40人、2等の1000円相当が500人、3等の100円相当が1000人。

淡路サービスエリアで最大20％還元

期間中、淡路サービスエリアの「上り線（本州方面）」と「下り線（四国方面）」の両方で1回1000円以上をau PAYで決済すると最大20％還元される。期間は3月15日まで。1回あたりの還元上限が500ポイント、期間合計で2000ポイント。なお、片方の車線で利用した場合は最大10％還元となる。キャンペーンエントリーが必要。

このほか、その場で当たる大抽選会も開始した。引き換え期間は3月31日まで。

ケーズデンキで1000円引きクーポンを配布

期間中、事前に獲得したクーポンをケーズデンキで、1回2万円以上のau PAYで使える1000円割引クーポンをau PAYアプリで配布されている。クーポン利用は1人1回まで。

さらに、ケーズデンキで1回200円以上をau PAYで決済すると、抽選で「auひかり・BIGLOBE光の新規契約時に使える指定家電最大6万円割引クーポン」が当たる。抽選期間は2月18日まで、クーポン利用期間は3月1日まで。当選は1人1回まで。

スシローなどで最大15％還元

期間中、「F＆LCグループ（スシロー、回転寿司みさき、京樽、杉玉）」で、1回2000円以上をau PAYで決済をすると、200円ごとに4ブランドの対象店舗の決済回数に応じて、Pontaポイントが最大15％還元される。キャンペーンエントリーが必要。

たとえば、2ブランド以上を3回以上決済すると最大の15％還元となる。還元上限は期間合計で1000ポイント。

丸善・ジュンク堂書店で最大5％還元

期間中、「丸善・ジュンク堂書店」の対象店舗で合計2500円以上をau PAYで決済すると、200円ごとにPontaポイントを最大5％還元される。還元上限は、回／期間合計で200ポイントまで。期間は28日までで、キャンペーンエントリーが必要。

かっぱ寿司で最大10％割引クーポンを配布

期間中、かっぱ寿司の対象店舗で、1回3000円以上のau PAYで使える最大10％割引クーポンがau PAYアプリで配布されている。クーポン利用は3回まで、還元上限は1回につき700円まで。期間は2月28日まで。

さらに、かっぱ寿司の対象店舗で、1回2500円以上をau PAYで決済すると、抽選で「翌月1回3000円以上で使える300円割引のクーポン」がプレゼントされる。獲得期間は3月31日まで。

ニトリなどの対象店舗で抽選で最大5万ポイントがプレゼント

期間中、ニトリなどの対象店舗でau PAYを3000円以上決済すると、抽選で最大5万ポイントがプレゼントされる。特典と当選本数は、1等の5万ポイントが1人、2等の1万ポイントが10名、3等の3000ポイントが300名、4等の1000ポイントが2000人。期間は28日までで、キャンペーンエントリーが必要。

このほか、次回以降の決済で利用できる最大20％オフクーポンが当たる「クイックチャンス」と条件達成をしたユーザーが新規で「Pontaパス」に入会すると1500円相当が還元されるキャンペーンなども用意されている。

ドトールグループの対象店舗で最大400ポイントプレゼント

期間中、キャンペーンエントリー後にドトールグループの対象店舗で、PontaカードまたはデジタルPontaカードを提示し、au PAYで300円以上利用すると、合計40Pontaポイントがプレゼントされる。期間は28日まで。期間中、合計10回までポイントがプレゼントされる。

「焼津さかなセンター」で最大4000ポイントプレゼント

期間中、「焼津さかなセンター」の対象店舗で1回500円以上をau PAYで決済すると、抽選で最大4000Pontaポイントがプレゼントされる。特典と当選本数は、1等の4000ポイントが3人、2等の500ポイントが20人、3等の200ポイントが50名。抽選と当選は1回までで、期間は28日まで。

「八食センター内の対象店舗」で最大1000ポイントプレゼント

期間中、「八食センター内の対象店舗」で1回500円以上をau PAYで決済すると、抽選で200人に1000Pontaポイントがプレゼントされる。期間は28日まで。なお、ヤマト運輸、佐川急便、ドラッグストアなど一部の店舗は対象外となる。

高島屋でPontaカードを提示でポイント2倍など

期間中、キャンペーンエントリー後に高島屋でPontaカードを提示するとポイントが2倍。さらに期間合計で5000円以上をau PAYで決済すると最大3％還元される。なお、こちらは加算上限が期間合計で1000ポイントまでとなる。期間は17日まで。

「ワイプラザ輪島」、｢出張輪島朝市内」で抽選で2000ポイントプレゼント

期間中、「ワイプラザ輪島」、｢出張輪島朝市内」の対象店舗で1回1000円以上をau PAYで決済すると、抽選で50人に2000Pontaポイントがプレゼントされる。期間は3月31日まで。抽選と当選は1人1回まで。

地域ごとにもキャンペーン

一部の自治体で、対象の店舗でau PAYを利用すると還元を受けられる。実施期間は還元率は自治体により異なる。

都道府県 自治体・エリア 最大還元率 期間 還元内容 秋田県 秋田市 20％ 2月20日～5月20日 残高還元上限：2000円／回、5000円／期間 由利本荘市 2月1日～2月28日 残高還元（中小20％・大手5％）上限：1000円／回、5000円／期間 東京都 高円寺北エリア3商店街 30％ 2月1日～2月28日 割引クーポン上限：3000円／回、3万円／期間 サンツ中村橋商店街ほか 20％ 2月1日～2月23日 割引クーポン上限：2000円／回、2万円／期間 鹿児島県 枕崎市 30％ 2月1日～2月28日 残高還元上限：6000円／回、1万2000円／期間