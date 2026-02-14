ヨルシカが、2月13日に公開された劇場版『僕の心のヤバイやつ』と、本作の主題歌であるヨルシカの「茜」がコラボレーションしたスペシャルなMVを公開した。

「僕の心のヤバイやつ」は、桜井のりおが「チャンピオンクロス」で連載中の最新作。陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディだ。TVアニメは2023年4月に第1期、2024年1月に第2期が、テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・BS朝日・CSテレ朝チャンネル1にて放送。第2期は「第29回アジア・テレビジョン賞」2Dアニメ部門最優秀賞を受賞し、ついに劇場版が公開された。劇場版では、市川視点でTVアニメシリーズを再編集し、TVでは描かれなかった第2期のその後、“姉・香菜のライブシーン”や、“山田との特別な瞬間”が完全新作映像として描かれているという。

本MVは、劇場版の映像を新たに再構成し、「茜」の楽曲世界とリンクさせた特別編集版。陰キャで中二病の市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈――正反対の二人の関係の変化が丁寧に描かれているとのこと。映像の随所には、登場人物たちの楽しげな様子や日常の空気感が感じられるカットが散りばめられ、温かさの中にどこか切なさを残す仕上がりになっているという。

https://youtu.be/puHCCsBXgS8

◾️「茜」

2026年2月4日 リリース

配信：https://yorushika.lnk.to/madder ※劇場版『僕の心のヤバイやつ』主題歌

◾️タイアップ／劇場版『僕の心のヤバイやつ』

2026年02月13日（金）全国公開（日本） ©️桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会 桜井のりおが「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の最新作で、コミックス累計発行部数は700万部を突破。陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディ。TVアニメは2023年4月に第1期、2024年1月に第2期が、テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・BS朝日・CSテレ朝チャンネル1にて放送。第2期は「第29回アジア・テレビジョン賞」2Dアニメ部門最優秀賞を受賞するなど、国内外で大きな反響を呼びました。そしてついに、劇場版が2026年2月13日（金）に全国公開されます。劇場版では、市川視点でTVアニメシリーズを再編集し、TVでは描かれなかった第2期のその後――“姉・香菜のライブシーン”や、“山田との特別な瞬間”が完全新作映像として描かれます。 配給：東映＝エイベックス・ピクチャーズ

◾️＜ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」＞ 2026年3月21日（土）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年3月22日（日）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年4月18日（土）大阪|大阪城ホール

2026年4月19日（日）大阪|大阪城ホール

2026年5月30日（土）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年5月31日（日）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年8月4日（火）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年8月5日（水）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年9月15日（火）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY

2026年9月16日（水）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY 特設サイト：https://yorushika.com/feature/livetour2026_ichininsho

◾️書簡型小説「二人称」 著者：n-buna

2026年2月26日（木）発売

本体価格：7,700円（税込）

商品構成：封筒×32通 / 手紙×約170枚

発売元：講談社

※本商品に音源の収録はありません。

◾️デジタルアルバム『二人称』 配信日：2026年3月4日（水）

収録曲：22曲 「二人称」特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/yorushika/nininshou/