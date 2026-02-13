マクドナルの大人気レギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」に、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた、チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称チーチーダブチ）が期間限定で登場！

ホワイト&チェダー2種類のチーズを4枚重ねた、贅沢な味わいの“とろけるチーズの誘惑”メニューが好評につき再び登場します☆

マクドナルド「チーズチーズダブルチーズバーガー」（チーチーダブチ）

価格：単品 500円(税込)〜／バリューセット 800円(税込)〜

販売期間：2026年2月18日（水）〜3月3日（火）

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

販売店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを2枚加えることで、より濃厚でコク深い味わいに仕上げた「チーズチーズダブルチーズバーガー」

香ばしく焼き上げたビーフパティの力強い旨みに、とろける2種類・計4枚のチーズが重なり合い、一口ごとに満足感のある味わいが楽しめます。

チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和し、ビーフの旨みを一層引き立てる、食べ応えのある仕上がりです。

ファンから「チーチーダブチ」の愛称で親しまれ、人気を博している「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、これまで期間限定で登場するたびに大きな反響を呼んできました。

「チーチーダブチまだかな？？」「早くチーチーダブチを出してください」といった“チーチーダブチを熱望“する声が多く寄せられており、そうした期待に応えるため、今回、期間限定で全国のマクドナルドにて販売されます☆

ジューシーなビーフパティの旨みと、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズ、2種類・計4枚のチーズがとろけ合う、「チーチーダブチ」ならではの濃厚で贅沢な味わいを心ゆくまで楽しめる期間限定メニュー。

マクドナルドにて2026年2月18日より2週間限定で販売される「チーズチーズダブルチーズバーガー」の紹介でした☆

ザクザク・もちもち生地にカスタードクリームを入れたご褒美スイーツ！マクドナルド「クリームブリュレホットドーナツ」 ザクザク・もちもち生地にカスタードクリームを入れたご褒美スイーツ！マクドナルド「クリームブリュレホットドーナツ」 続きを見る

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホワイト&チェダーを4枚重ねた「チーチーダブチ」！マクドナルド「チーズチーズダブルチーズバーガー」 appeared first on Dtimes.