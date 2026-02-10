【失敗知らずのバズりクッキー】少ない工程でお店レベルの味に！
SNSフォロワー数38万人超えの料理系インフルエンサーmisaさん。どうしたら時間や手間をかけずに「おいしそう」な料理を作ることができるかを追求し、調理工程数を極限まで減らした、簡単で見た目にもこだわったメニューを考案。
「これだけでいいの？」と感じるほど最小限の工程で、最大限のおいしさを出す、センスに溢れたmisaさんのレシピをのぞいてみませんか？
■手作り感よりお店感！ 失敗知らずのバズりクッキー
母に教わったレシピを、もっと食べやすく、自分好みにアレンジ。このレシピの決め手は、バターをレンチンして溶かすこと。クッキー作りといえば、バターを常温に戻してクリーム状になるまで練るのが一般的です。クッキーらしいサクサクとした食感にするには、この「練る」工程が大事で、バターを溶かしてはいけないとされています。
そんなバターを溶かすという禁じ手を使ってでも、工程を極限まで減らして簡単に作れるようにしたいと考案したのがこのバズりクッキー。常温で食べると「うん、おいしいね」。冷蔵庫で冷やして食べると「何これ！ おいしすぎる!!」に変わります。
◆材料
A 薄力粉……240g
食塩不使用バター……150g
グラニュー糖……70〜80g
卵黄……1個分
バニラオイル……3滴
ココアパウダー……10g
抹茶パウダー……10g
◆作り方
1）食塩不使用バターを500Wの電子レンジで1分加熱して完全に溶かす。ボウルにAを入れる。
2）手で素早く混ぜ合わせる。生地がまとまってきたら3等分にし、1つにココアパウダー、もう1つに抹茶パウダーを混ぜ込む。
3）2)を円柱状に整えラップで包み、冷蔵庫で30分冷やす。
4）5mm〜1cm幅にカットし、予熱なしの180℃のオーブンで10〜15分焼く。
＜POINT＞
● 薄力粉をあらかじめふるっておく必要はありません。
● 型抜きする場合、生地を冷蔵庫で冷やす必要はありません。
● 焼き上がったら粗熱がとれてから食べてください。オススメは2日目です。
＜注意点＞
・オーブンの温度や焼き時間は目安になりますので、お手持ちのオーブンで調節してみてください。
著者プロフィール
misa / ミサ
長野県在住の料理系インフルエンサー。工程数を極限まで減らした簡単おもてなしレシピが得意。保育士などの資格も持ち子どもが好むメニューも発信中。思わず作りたくなるレシピの簡単さと美味しさに大きな反響を集めている。
著＝misa／『食べた人全員に「作り方教えて！」と聞かれるとっておきrecipe』