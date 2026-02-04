NPBエンタープライズは4日、3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM」に出場予定の、侍ジャパン選手について1月26日(月)に発表した29 名に加えて、残りの1名が吉田正尚選手（レッドソックス）に決定したと発表した。

なお、最終の公式選手ロースターは、日本時間 2月6 日(金)に「World Baseball Classic, Inc.(WBCI)」より発表される予定。

また、MLB 所属選手のチーム合流時期については未定。NPB 所属選手については、同年 2 月に宮崎と名古屋で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026」に先駆けて行われる事前合宿（宮崎）から参加予定となっている。

▼ 吉田 正尚 選手（レッドソックス）コメント 【背番号 34】

「この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役割を全うしたいと思います。再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます」