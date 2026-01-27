26日（月）にセリエA男子の第18節が行われ、マサジェディ翔蓮と大塚達宣が所属するミラノはチヴィタノーヴァとホームで対戦した。

前節を終え9勝8敗のミラノは10勝7敗のチヴィタノーヴァをホームに迎えた。ミラノのマサジェディ、大塚はともにベンチスタートとなった。

第1セットは競った展開の中、ミラノが一歩前に出る入りに。以降もリードを維持したミラノは、終盤に差し掛かった場面で連続得点。勢いそのままに第1セットを取る。続く第2セットは30点を超える接戦に。互いに譲らない攻防が続く中、ミラノが38-36で第2セットを取り切った。

だが、第3セットは2セットダウンで後がないチヴィタノーヴァが猛反撃。マサジェディが途中出場を果たすも、ミラノは12-25の大差で第3セットを失った。それでもその後の第4セットを25-21で取ったミラノはセットカウント3-1でチヴィタノーヴァに勝利を飾った。

この結果、ミラノは10勝8敗の7位に。なお、マサジェディは途中出場で無得点、大塚の出場機会はなかった。

次戦の第19節、ミラノは2月2日（月）2:00よりモデナとアウェーで対戦する。

■試合結果

ミラノ 3-1 チヴィタノーヴァ

第1セット 25-17

第2セット 38-36

第3セット 12-25

第4セット 25-21