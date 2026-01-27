HANAが新曲「Cold Night」を生歌で楽しそうに歌うショート動画が公開され、「わちゃわちゃしてて可愛い」と話題を集めている。

■HANAがアニメ『メダリスト』主題歌を多幸感たっぷりに生歌で披露！

「Cold Night」は、1月24日に放送をスタートしたTVアニメ『メダリスト』第2期のオープニング主題歌。HANAにとって初めてのアニメ主題歌で、ちゃんみなが作詞作曲を手がけ、迷いながらも夢へ向かっていく人の背中を押す応援ソングに仕上がっている。

動画ではドリンクやポップコーンが置かれた机を前に、HANAの7人がソファに座って「Cold Night」を生歌で披露。メンバーが肩を組んで音楽に合わせて体を揺らし、ノリノリで楽しく歌い上げる。普段は激しいダンスとクールな歌やラップで魅せるHANAが、ハッピーなオーラ全開で合唱し、あらたな魅力を放った。ブルー系のハイトーンヘアでお馴染みのJISOO（ジス）が、少し暗めのヘアカラーで登場していることも目を引く。

SNSでは「笑顔の破壊力えぐい」「わちゃわちゃさいこうに可愛すぎる」「可愛い可愛い可愛い」「HANAの声めっちゃ心に響く」「HANAちゃんが楽しそうでこちらも幸せ」「全員で歌ってるの珍しくて好き」「今まで全員でこんなに歌う曲なかったから嬉しい」「なにこの多幸感」「なおこ座ってるところが強キャラが座るところ」「楽しそうすぎて尊」「ジスの髪色!?」「このわちゃわちゃ感、今までで一番好き」など、反響を集めている。

