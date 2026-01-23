ベッカム家の"絶縁騒動"が、過去の不倫疑惑まで巻き込みながら思わぬ方向へと拡大している。

【写真を見る】首と手にびっしりタトゥー が彫られているベッカム(50)の現在、不倫相手と噂されたレベッカ・ルース(48)

騒動の発端は、デビット・ベッカム(50)とヴィクトリア・ベッカム(51)の長男ブルックリン(26)が、インスタグラムのストーリーで両親との関係断絶を宣言したこと。長文で"世界一幸せなファミリー"の内部を暴露したが、これにいち早く"参戦"したのが、かつてデビッドの不倫相手と噂された元アシスタント、レベッカ・ルース(48)だ。

レベッカは、自身のインスタグラムアカウントに寄せられたフォロワーからの「ブルックリンがデビッドとヴィクトリアの"虚像"について衝撃的な暴露したのを見た？ 仮面夫婦だと知っている人たちにとっては驚かない内容だけど」という言葉に反応に、こう返信したのだ。

「彼がついに自分自身のために立ち上がり、公に話してくれて本当にうれしいわ!!!!」

「彼の妻（ニコラ・ペルツ）のことは、ずっと可哀想だと思っていたの。あの人たちがどんな人たちか、私は嫌というほど知っているから」

加えてほかのコメントにも「真実は必ず明るみに出る」と返している。

「便乗するな」「お前のせいでもあるだろ」と大炎上

レベッカは2004年、デビッドがレアル・マドリードに所属していた2003年当時、約4か月にわたり不倫関係があったとタブロイド紙で告白し、大きな注目を集めた人物だ。デビッド側はこの主張を一貫して否定しているが、レベッカはその後も「私は嘘をついていない」「真実を語っただけだ」と主張を繰り返してきた。

2023年にNetflixでデビッドのドキュメンタリーが配信されると、レベッカは再びメディアに登場。昨年、豪ニュース番組『60 Minutes』で、20年以上前の不倫疑惑について改めて「事実だ」と主張し、「最強カップルに立ち向かうのは勇気が必要だった」と語ったが、世間から「被害者ぶるな」「いちいちベッカムに便乗するな」と厳しい批判が寄せられた。

しかし彼女自身は、自らを「巨大なブランドと権力を持つ側に沈黙を強いられなかった告白者」と位置づけているのだろう。だからこそ今回、ブルックリンの行動が自分と重なって見えたのかもしれない。

今回のコメントはフォロワー限定の設定になっているようだが、返信内容がネット上で拡散されると、「お前が言うな」「便乗するな」「当事者でも被害者でもない立場で、でしゃばるな」との批判が殺到。瞬く間に大炎上となった。

不倫疑惑で夫を信じられなくなった妻が、「ベッカム」というブランドを精神的な拠りどころとし、その一員として子どもたちにも"完璧なファミリー"としての役割を期待するようになった……との考察もあり、ネット上では「お前のせいでもあるだろ」といった指摘も相次いでいる。

ベッカム家は沈黙、世間はブルックリンに冷ややか？

そんな中、現在のベッカム家は静かだ。スイスのダボスで開かれた世界経済フォーラムに出席したベッカムは、記者に直撃されても家族問題についてはコメントを避け、「子どもは間違いを犯すもの」「SNSには責任が伴う」といった一般論を述べるにとどめた。

ヴィクトリアの絶縁宣言後初となるインスタグラムの投稿は、スパイス・ガールズのメンバー、エマ・バントンの誕生日を祝福するもの。三男クルスは、ヴィクトリアをネタにして盛り上がるネット上のミーム動画に「いいね！」を押したことが話題になったものの、総じて沈黙によって事態の拡大を防ごうとする姿勢がうかがえる。

華麗なる「ベッカム・ブランド」を維持するために結束していたベッカム夫婦にとって、内部を知る長男の造反と、それに乗じた過去の愛人の追撃は、かつてない試練だろう。

一方、世間はブルックリンに冷ややかだ。「声を上げた者が無条件に正当化されるかのような空気は危うい」との指摘も少なくない。

この先にあるのは再生可能な家族の絆か、あるいは修復不可能な断絶か。答えが出るのは、まだまだ先になりそうだ。