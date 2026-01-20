【大凡】はなんて読む？範囲を表現するときに使う言葉！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「大凡」はなんて読む？
「大凡」という漢字を見たことはありますか？
普段、なにげなく使っている方もいる言葉です。
いったい、「大凡」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「おおよそ」でした！
「だいたい」や「おおむね」といった意味をもち、数値や物事を大体の範囲で表現するときに使う言葉です。
ビジネスなどで、より丁寧な言い方として使うことが多いですよ。
たとえば、「大凡10人の参加者がいる」のように使います。
口にすることはあるけれど、漢字自体はあまり見かけないという方も多いのではないでしょうか？
この機会にぜひ覚えてくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
