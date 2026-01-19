平野紫耀（Number_i）が自身のInstagramを更新。空港でのプライベートショットを公開した。

【写真】空港でくつろぐ平野紫耀／ファレル・ウィリアムスやコン・ユとの2ショット【動画】LV2026AWメンズファッションショーに参加する平野のインタビュー

■平野紫耀がフランス・パリに出発

平野はアンバサダーを務めるLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）2026秋冬メンズ・ファッションショー（日本時間1月21日朝4時）に参加するため、フランス・パリに向けて出発した。

公開されたのは、空港ロビーで撮影したと思われる5枚の写真。平野はデニムパンツに、刺繍ロゴ入りのベージュのスウェットを合わせ、黒のキャップとサングラス、スニーカーというカジュアルなコーディネートを披露。ロビーの椅子に脚や腕を組み、リラックスした様子で座っている（1、2枚目）。

4枚目はモノグラムのボストンバッグとパスポートケースの写真、5枚目はそれらを持った手元の写真で、ラグジュアリー感を演出した大人カジュアルな雰囲気が漂っている。

SNSでは、「パリでどんな服着るのか楽しみ！」「再会もあるかな？楽しんできてね！」「今回のファッション気になる」など、ショー当日のコーディネートについて期待を寄せる声の他、「シンプルだけどお洒落」「洗練された着こなし」「今日もカッコよすぎる」「空港ファッション素敵」など絶賛の声も多く見られる。

■サングラスで前髪を上げた平野紫耀

また、『Vogue Japan』や『GQ JAPAN』のSNSなどでは、出発前の平野のインタビュー動画を公開。サングラスで前髪を上げた姿で、空港ファッションのポイントや、パスポートケースについて語っている。

