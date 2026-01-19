2025年から65歳以上を対象にワクチンが定期摂取となり、よく耳にすることも増えた「帯状疱疹（ほうしん）」。「よく知らないし、ちょっと怖い……」という人も多いかもしれません。帯状疱疹は強い痛みや合併症を伴うこともあり、なるべく発症しないように気を付けるべきですし、罹患（りかん）しても症状を軽く抑えたいところ。そこで今回は、帯状疱疹になる原因や予防法、早期発見のポイント、治療法などについて、皮膚科専門医の慶田朋子さんに聞きました。

【ウソ…】「帯状疱疹」になりやすい部位があるの？ コレが入院が必要になる危険なサインです！

水ぼうそうの経験者は“要注意”

Q．「帯状疱疹」を発症する原因と、どのような病気なのか、教えてください。

慶田さん「帯状疱疹の原因は、体内に潜んでいる『水痘・帯状疱疹ウイルス』です。幼いころに水痘（水ぼうそう）にかかると、水痘帯状疱疹ウイルスが体内の神経節に住みつきます。加齢や疲労、ストレス、病気などにより免疫力が低下すると、潜伏していたウイルスが再び活性化し、帯状疱疹が発症してしまいます。

帯状疱疹に罹患する割合は、生涯のうち3人に1人といわれます。耐えがたいほど激しい痛みを伴う紅斑と水疱ができ、重篤な合併症をもたらすこともある怖い病気です。とくに高齢の方、治療開始が遅れた方、症状が重篤だった方は神経痛が残ることがあり、痛み止めが効かないため、数年にわたって治療を受けることになる可能性があります」

Q．早期で気づくための症状や、サインはあったりするのでしょうか。

慶田さん「帯状疱疹を発症すると、まず皮膚にチクチク、ピリピリとした痛みが生じます。次に、痛みを感じた部位に赤くブツブツした発疹ができ、小さな水ぶくれになって、神経の走行に沿って帯状に広がります。頭や顔、胸、おなかなどにできることが多いです。

体の左右どちらか片側だけに症状が現れるのが、よくある帯状疱疹の特徴です。しかし、帯状疱疹が一つのエリアだけでなく別の部位にもできる、全身に発疹が出るという場合もあり、これらは重症のサインです。入院が必要になるので特に注意してください。

水ぶくれはカサブタになり、3週間ほどで症状は治まっていきますが、ほとんどの場合は発疹からカサブタになるまでの経過中、強い痛みを伴います。また、発疹が治っても、痛みだけが長い間、残ってしまう場合や合併症を引き起こす場合もあります。できるだけ早い段階で帯状疱疹だと気づき、治療を受けられると安心です」

Q．帯状疱疹を疑った時、どのようなタイミングで受診すべきなのでしょうか。治療法も教えてください。

慶田さん「発疹が出る前に痛みだけが出る期間があるため、その間に整形外科に行ったり、胸の痛みと勘違いして循環器内科に行ったりする人も多いです。神経痛だけのときに治療が開始できたら軽く済むので、『帯状疱疹かもしれない』という目を持って気づけるようにすることがとても大切になります。

できれば痛みを感じたタイミングで、それが難しくても痛みをともなう発疹があればすぐに、帯状疱疹かわからなくてもいいので皮膚科を受診してください。

もし帯状疱疹であれば抗ヘルペスウイルス薬を投与し、ウイルスの増殖を抑えて痛みを和らげます。帯状疱疹を発症してから72時間を過ぎると、抗ウイルス薬の効果が期待できなくなる可能性もあるので、気になる発疹ができたら3日以内に皮膚科を受診することが大切です。早期に治療を行えば、合併症や後遺症の可能性も低くなります。

帯状疱疹は、水痘ワクチンの抗体価が落ちる50歳以降に発症率が増加します。できればその前に、帯状疱疹予防ワクチン『シングリックス』を摂取しておきましょう。帯状疱疹の予防だけでなく、もし発症しても症状を軽く済ませることができます。50歳以上は任意の自己接種ができ、施設に寄りますが、およそ1回8000円程度です。自治体によって助成金が出る場合もあり、65歳以上では定期摂取の対象になります。

帯状疱疹に限らず、ウイルス感染症にかかった後は免疫が低下し、次々と新しい感染症にかかりやすくなります。防げるものはワクチンで対処し、治ったあとも油断せずに免疫が落ちないように過ごしましょう」

帯状疱疹は免疫力低下で発症し、強い痛みや後遺症を残す可能性があります。早期発見と皮膚科受診が何より大切。予防ワクチンも活用し、安心して過ごせるよう備えましょうね。