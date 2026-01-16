お笑いタレントの出川哲朗（61）が15日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）に出演。共演した人気女優に思わず「かわいい」と口にする場面があった。

人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!27」のゲストとして俳優・北村一輝と共に出演した出川。昨年12月25日の放送で、小芝風花、高橋文哉、「ナインティナイン」矢部浩之の3人がクビになり、今回は新メンバーが発表されることにワクワクした様子だった。

開幕戦は老舗中国料理で設定金額2万円。ゴチメンバーの女優・白石麻衣が最初にオーダーした「仙台牛フィレと芹の中華BBQソース炒め」。一口食べた後にカメラ目線で親指を立てて「おいしー」とはにかんだ。

この姿に出川は思わず「かわいいねぇ…」とポツリ。白石が食リポを続けたため、誰も触れなかったが、進行役の羽鳥慎一アナウンサーが「出川さんがしみじみと“かわいいねぇ”」と苦笑い。

出川は言い返すことなく笑顔を見せると、隣に座っていた「霜降り明星」せいやが「マジのトーンやめてください、出川さん。芸人の音域じゃない声で」と指摘して笑いを誘った。