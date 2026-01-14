¡Öµâ¤ß¼è¤ê¼°¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¤è¤¦¡×È¬Ä¬»Ô´ÙË×»ö¸Î¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤¬ÌÀ¤«¤¹¸½¾õ¤È¸©¤Î¡ÈÊä½þ¶â¡É
¡¡´ÙË×·ê¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Ï2025Ç¯5·î¤Ëµß½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£·ê¤ÏÉý40¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µ15¥á¡¼¥È¥ë¤Ë³ÈÂç¡£ÃÏ²¼¤Î²¼¿åÆ»´É¤¬Î²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉå¿©¤·¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Éüµìºî¶È¤¬Â³¤¯º£¤â¸½¾ì¤Ë¶á¤Å¤¯¤ÈÍñ¤ÎÉå¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥É¥ÖÀî¤Î¤è¤¦¤ÊÎ²²½¿åÁÇ¤Î½¤¤¤¬É¡¤òÆÍ¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüÍÑÉÊ¤â¿¿¤Ã¹õ¤ËÊÑ¿§¡¢´ÙË×»ö¸Î¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿Î²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤ëÈï³²
¡¡¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤àÃæ³Ø3Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢
¡ÖÍ§Ã£¤¬¡ÈÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Í¡É¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¹¤°¼õ¸³ËÜÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢½¤¤¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤«¤éÌó70¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤à¡¢¼«±Ä¶È¤ÎÌÚ²¼»Ë¹¾¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢»ö¸Î¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌÛ¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´²ÈÂ²¤ò»×¤¦¤Èµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬·ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºî¶È¤Î¿¶Æ°¤Ç¼¼Æâ¤¬¤º¤Ã¤ÈÍÉ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ï©¾å¤Ç¤´¶á½ê¤µ¤ó¤È10Ê¬¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¹¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼¤¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼þÊÕ¤Î°ìÉôÆ»Ï©¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢½»Ì±¤é¤Î±ýÍè¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¶áÎÙÂð¤Ç¡¢ÆâÊÉ¤ÎµµÎö¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Çß±«¤Î¤³¤í¤«¤é¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ê¤É¥á¥Ã¥ÉôÊ¬¤Ë¡È¹õ¤¤ÈÃÅÀ¡É¤â½Ð¸½¤·¤¿¡£
µâ¤ß¼è¤ê¼°¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦
¡ÖÎ²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤ëÉå¿©¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤¬²È¤Ç¤ÏÍá¼¼¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥Õ¥Ã¥¯¤äÀöÌÌ½ê¤Î¥¿¥ª¥ë¤«¤±¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëá¤¤¤Æ¤â¤Þ¤¿Éå¿©¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Î²²½¿åÁÇ¤Ï¿å¤ËÍÏ¤±¤ë¤Î¤ÇÌÜ¤¬¥·¥ç¥Ü¥·¥ç¥Ü¤·¤ÆÀö´ãÌô¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°½¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼¿©¤Î½àÈ÷¤Ç´¹µ¤Àð¤ò²ó¤¹¤È³°¤Î¶õµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Î²²½¿åÁÇ¤Ï¶õµ¤¤è¤ê½Å¤¤¤¿¤á²È¤ÎÃæ¤ËÂÚÎ±¤·¤Þ¤¹¡£µâ¤ß¼è¤ê¼°¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¿©Íß¤ÏÍ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÚ²¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÀöÂõÊª¤Ï¤º¤Ã¤È³°¤Ë´³¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°áÉþ¤Ê¤É¤Ë¿á¤¤Ä¤±¤ë¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¤¹¤°¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¼«ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿²ó¤â¡Ö¤â¤¦¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¡×¤ÈÆÈ¤ê¸À¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ÙË×¸½¾ì¤«¤éÌó20¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤à°û¿©Å¹·Ð±Ä¡¦¾¾°æÂ¿·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÌó3½µ´Ö¤ÎÈòÆñÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¼«Âð·óÅ¹ÊÞ¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ëÆ¼À½¥Ý¥Ã¥È¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥Ý¥Ã¥È¤ÇÞ»¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é1Ç¯µÙ¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡£¾ïÏ¢µÒ¤«¤é¡ÈÂç¾æÉ×¤«¡©¡É¤È²¿ÅÙ¤âÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÉ¤ì¤ë¤·½¤¤¤·¡ÈÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸©¤Ï2025Ç¯8·î¡¢¸½¾ì¤«¤éÌó200¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Î½»Ì±¤é¤òÂÐ¾Ý¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¡¢²È²°Â»½ý¤äÍ¾·×¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÅÅµ¤Âå¤òÊä½þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸³è¤Ø¤Î»Ù¾ã¤äÉéÃ´¤òÄ¹´ü´Ö¤«¤ÄÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊä½þ¡×¤È¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìÎ§¤Ç1À¤ÂÓ3Ëü±ß¤È²ÈÂ²1¿ÍÅö¤¿¤ê2Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ê¤É¤ÇÈï³²¤Ë¤ÏÇ»Ã¸¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Ë²¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«È½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÁá»à¤Ë¤¹¤ë
¡¡ÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÏÆ±9·î¡¢¶áÎÙ¤Î100À¤ÂÓ°Ê¾å¤Ë·ò¹¯¡¦´Ä¶¡¦ºâ»ºÈï³²¤äÉÔ°Â¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ¬ÄË¤ä·ì°µÄã²¼¡¢¤»¤¡¢¤¼¤ó¤½¤¯¤Î°²½¤Î¤Û¤«¡¢
¡ÔÌë¤Ë²¼¿å¤Î½¤¤¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë½¤¤¤¬¤·¤ÆÅÇ¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Õ
¡Ô»Ò¤É¤â¤ò³°¤ÇÍ·¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¡Õ
¡Ôº£¸å²¿Ç¯¤â¤³¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÁá»à¤Ë¤¹¤ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ö¸Î¤«¤é´Ý1Ç¯¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ØÈï³²½»Ì±¤Î²ñ¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ìºî¶È°÷¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤Ç¡¢¸©¤Î¤Û¤¦¤â¡¢¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚ²¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡Á°½Ð¤Î¾¾°æ¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö½»Ì±°ì½ï¤Î¤Û¤¦¤¬¹ÔÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¡¢²ñ¤Ë¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éüµì¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤¡£Æ±¸©²¼¿åÆ»¶É¤Î·úÀßÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤²¼¿åÆ»´É¤ò2025Ç¯Ëö¤ËÀßÃÖ´°Î»¤·¡¢´É¤ÎÆâÂ¦¤ÎÉå¿©ËÉ»ß½èÃÖ¤ò2026Ç¯1·î¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¡£Æ±2¡¢3·î¤´¤í¤Ë¤ÏÌ©ÊÄ¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤´É¤Ë²¼¿å¤òÎ®¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á°½·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á´É¤ÎÊ£Àþ²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¹©»ö´°Î»¤Þ¤Ç5Ç¯¡Á7Ç¯ÄøÅÙ¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡Ö¼¡²ó¤Î½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»Ì±¤Ë¤Ï¡È¤«¤ï¤éÈÇ¡É¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀâÌÀ²ñ¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¸©²¼¿åÆ»¶É¤ÎÊä½þÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯°ÂÌ²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸©¤ÏÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡¡