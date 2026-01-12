「out of order」の意味は？簡単そうだけど難しいかも…！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「故障中」でした！

「order」には「整頓、調子」という意味があります。直訳すると「調子の外」という意味。

そこから転じて「機械や設備の調子が外れている」つまり「故障中」という意味で使われます。

ちなみに「out of order」には「順序がバラバラだ」という意味もありますよ。

「The elevator is out of order today.」

（そのエレベーター、今日は動きませんよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。