「out of order」の意味は？簡単そうだけど難しいかも…！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「out of order」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「故障中」でした！
「order」には「整頓、調子」という意味があります。直訳すると「調子の外」という意味。
そこから転じて「機械や設備の調子が外れている」つまり「故障中」という意味で使われます。
ちなみに「out of order」には「順序がバラバラだ」という意味もありますよ。
「The elevator is out of order today.」
（そのエレベーター、今日は動きませんよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部