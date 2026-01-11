PL学園の懇親会で表明

2016年夏を最後に休部状態にある大阪・PL学園の硬式野球部OB会の懇親会が11日、大阪市内で開かれ、OB会長の桑田真澄氏（オイシックスのチーフ・ベースボール・オフィサー）が登壇した。生涯スポーツの国際大会「ワールドマスターズゲームズ（WMG）」への参加を表明した。

WMGはおおむね30歳以上なら元プロ選手、五輪代表に限らず誰でも参加でき、35競技59種目ある。桑田氏は2027年関西大会の出場権をかけた国内予選に臨む意向を示した。

甲子園で春夏通算7度の優勝を誇るPL学園で、桑田氏は甲子園通算20勝をマーク。プロでは巨人のエースとして活躍し、通算173勝、1987年には沢村賞にも輝いた。その後はメジャーでもプレー。引退後は解説などを務め、2025年は巨人の2軍監督に就任。イースタン・リーグ優勝に導くと、2026年からはオイシックスのCBOを務める。

57歳と大ベテランとも言える年齢だが、「売って投げてだけでなく、守りもします」と意気込みを明かした。また、からだ作りに関しては「もういけます、いつでも大丈夫」と笑顔で自信を口にした。（Full-Count編集部）