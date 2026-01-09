丸目4灯“ハコスカ顔”＆「S15シルビア」の2リッターエンジン搭載！

毎年1月に開催される「東京オートサロン」では、各メーカー・チューニングショップなどがさまざまなカスタマイズカーを展示し、来場者の目を楽しませています。

そんななか、自動車整備専門学校の学生が手掛けるカスタムカーも見どころとなります。

【画像】超カッコいい！ これが斬新「サニースカイライン」です！（30枚以上）

2026年1月9日に開幕した「東京オートサロン2026」では、日産グループの日産京都自動車大学校の学生が授業の一環として製作したカスタムカー「Sunny Skyline（サニースカイライン）」を披露しました。

サニースカイラインでは、その名の通り、初代「サニークーペ」（KB10型）と3代目「スカイライン（通称：ハコスカ）」の魅力を一台に凝縮。「あの頃の輝きをもう一度」というキャッチコピーが掲げられています。

主なターゲットは、子育てが一段落して自分の時間を楽しめるようになった45歳から55歳のクルマ好き男性。

ガレージハウスで趣味の一台として愛でるシーンを想定し、ターゲット世代がかつて抱いた憧れを形にするため、教員や学生の親世代など、該当する年齢層の人からの意見も積極的に取り入れられています。

ベースとなったのは、すでにワイドボディ化され、「シルビア（S15型）」に搭載の2リッター4気筒エンジン「SR20DE」に換装されていた同校1期生のサニークーペです。ここに4期生のハコスカのフロントフェイスを移植するという大胆なスワップが行われました。

ハコスカのアイデンティティを再現するため、最新の3Dプリンター技術を投入。ベースのサニーよりも大きいハコスカのグリルを、3Dプリンターで縮小製作することで絶妙なサイズ感を実現。象徴的な丸目4灯の意匠を守りつつ、LED化やテールランプの位置再調整を施すなど、細部まで徹底した造り込みがなされています。

外観で特に目を引くのは、発泡ウレタンとFRPで一から自作した大迫力のオーバーフェンダーです。制作を担当した学生に話を聞くと、「曲線と左右対称にするのが一番大変だった」と語る通り、理想の造形を追求し、アーチ部分の微調整を幾度も重ねるなど多大な苦労が注ぎ込まれています。

ボディを彩る鮮烈な赤は、学生が考案した「トーマレッド」と呼ばれる特別色です。カラーリングを検討する際、当時の資料からサニークーペやハコスカにおいて赤が非常に貴重な色であったことを知り、「昔の貴重と今の貴重を掛け合わせる」というコンセプトのもと、あえてこの色を選択。重厚感ときらびやかさが共存する、唯一無二の存在感を放っています。

内装は、木目調のレトロな質感とタッチパネルオーディオによる利便性を両立。部品が皆無の状態からコンソールなどを自作し、本物の木を採用してレトロ感を演出しています。ステアリングに合わせてシフトノブを塗装するなど細部まで色彩を統一し、旧車の面影を現代風に体現しました。

自分たちの手でゼロから作り上げたクルマが動く瞬間は何物にも代えがたい経験だったとのこと。一方で、外装の多くをパテで造形しているため、走行中に「外装が割れないかという心配もあった」と、手作りゆえの緊張感と感動が入り混じった心境を明かしてくれました。

東京オートサロン2926の会場では特に男性の来場者から「懐かしい」といった好意的な声が寄せられているほか、自作したオーバーフェンダーなどの高い技術力も注目の的となり、世代を超えた大きな反響を呼んでいるそうです。

さらに、2026年2月に開催される「大阪オートメッセ2026」では、“少し違った仕様”での出展が予定されており、一度見た人でも「何度も楽しめる」仕掛けが用意されているようです。