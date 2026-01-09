永野芽郁＆佐藤健W主演『はたらく細胞』、金曜ロードショーで地上波初放送！
永野芽郁と佐藤健がW主演を務めた映画『はたらく細胞』が、日本テレビ系『金曜ロードショー』（毎週金曜21時）にて本編ノーカットで地上波初放送されることが発表された。
【写真】阿部サダヲと芦田愛菜が親子役で共演したことも話題に！ 映画『はたらく細胞』場面写真ギャラリー
本作は、細胞を擬人化して描き、その斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼んだ同名漫画『はたらく細胞』（著者：清水茜、講談社「月刊少年シリウス」所載）とスピンオフ漫画『はたらく細胞 BLACK』（著者：原田重光・初嘉屋一生・清水茜、講談社「モーニング」所載）を実写化。
『翔んで埼玉』の武内英樹監督がメガホンをとり、同作で組んだ徳永友一が脚本を担当した。24年12月13日に公開されると、国内映画ランキングにて、4週連続で1位を獲得。興行収入60億円を超える大ヒットした。
永野芽郁＝赤血球と佐藤健＝白血球（好中球）のダブル主演に加え、人間の親子役で芦田愛菜・阿部サダヲ、そして山本耕史、仲里依紗、松本若菜、染谷将太、板垣李光人、加藤諒、加藤清史郎、マイカピュ、深田恭子、片岡愛之助、新納慎也、小沢真珠、Fukase （SEKAI NO OWARI）ら豪華出演者が集結。
アクション演出は大内貴仁（『るろうに剣心』『幽☆遊☆白書』）、主題歌はOfficial髭男dismの「50％」に。日本エンタメ界を代表するドリームチームが、誰も見たことのない独創的でユニークな世界を作り上げた。
人間の体内の細胞、その数なんと37兆個。酸素を運ぶ赤血球（永野）、細菌と戦う白血球（［好中球］佐藤）、そのほか無数の細胞たちが、あなたの健康と命を守るために日夜全力ではたらいている。
高校生・漆崎日胡（芦田）は、父親の茂（阿部）と二人暮らし。まじめな性格で健康的な生活習慣の日胡の体内の細胞たちは、いつも楽しくはたらいている。一方、不規則不摂生に日々を過ごす茂の体内では、ブラックな労働環境に疲れ果てた細胞たちがいつも文句を言っている。親子でも体の中はえらい違いだった。仲良し親子のにぎやかな日常。しかし、その体内への侵入を狙う病原体たちが動き始める…。
漆崎親子の未来をかけた、細胞たちの「体内史上最大の戦い」が幕を開ける。
映画『はたらく細胞』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて1月30日金曜21時放送（20分拡大）。
