2015年に54歳の若さで女優・川島なお美さんが亡くなって10年──。亡くなる直前まで舞台に立ち、女優としてのプライドを守り続けた川島さんの生き様に、胸打たれた人も多かっただろう。そんな川島さんをかたわらで見守り、支え続けたのが夫でパティシエの鎧塚俊彦氏（60）だった。

『一緒にお墓に入りたいからできれば再婚しないでね』という川島さんが遺した言葉は、大きな反響を呼んだ。現在も川島さんの遺志を背負い、様々な活動を続ける鎧塚氏だが、返ってきたのは「新しい出会いを拒絶しているわけではありません」という、意外な言葉だった。

旅立ちから10年を節目に、家では別人だった川島さんの素顔、忘れられない最後の10日間、新しいパートナーとの出会いについて胸中を語った。【前後編の前編】

"女優"の顔、"家"での顔

女房が亡くなって10年。一生懸命に仕事をさせていただき、日々、精一杯生きてきた、という感じでしょうか。寂しいことは寂しいですが、落ち込んだり、塞ぎ込むことはありません。女房のいない寂しさを、忙しさでまぎらわせてきた、というわけでもないと思います。

ただ、女房がいたときは、「週に1日は休みをとって一緒に過ごしてね」と言われていたので、店が休みの火曜日は仕事から離れ、女房とゴルフをしたり、旅行に行ったり、舞台を観に行ったりしていました。

女房のことは、日々いろいろと思い出しますよ。楽しかったこととか、婚約した頃のこととか。婚約当時、オーナーの私はスタッフとは違い、店の厨房に1日18時間以上詰めてケーキを作るばかりだったのですが、女房が「それではいけない」と、僕をそこから引っ張り出してくれました。それから僕の人生は大きく変わっていったと感じています。

女房との出会いは、番組での共演です。2006年末の料理対決番組で、僕はケーキを作り、女房は審査員でした。そのときは楽屋挨拶などもせず、スタジオ以外では言葉を交わしませんでした。ところが、その翌月、フィギュアスケートの荒川静香さんの誕生日パーティーを女房の家でするのでケーキを、と注文を受けました。その際に連絡先を交換したのが、親しくなるきっかけでした。

パーティーの翌日、「残ったケーキを今日食べても大丈夫ですか？」と電話で聞かれ、その次の日には「友人とシャンパンをかけて、おいしくいただきました」と。それから食事に行くようになり、毎週のようにいろいろなお店でオープンに食事を楽しみました。すると間もなく、「騒がれる前に婚約しましょう」と言われ驚きました。パーティーで食事をした後、みんなの前で堂々と女房をタクシーに乗せて送っても、まったく噂にならなかったんですけどね（笑）。

"女優・川島なお美"の顔と、家での"妻・川島なお美"の顔はずいぶん違いました。外では家事はいっさいしないようなイメージだったと思いますが、掃除、洗濯、料理と家事は全部、とてもマメにしてくれていました。

とくに料理は、『愛のエプロン』（テレビ朝日系）でカレー対決をすることになったとき、毎日いろんな凝ったカレーを試作。それがどれもおいしかった。当時は僕との交際が公になる前で、女房はそのカレーを僕のお弁当にしてくれたものだから、僕の店の従業員の間で「シェフはインド人と付き合っている」と噂になったんですよ（笑）。また、ある朝、「今日は何が食べたい？」と聞くので「サンマかな」と答えたのに、帰宅したら餃子が食卓に。サンマの餃子だったんです。「塩焼きじゃつまらないじゃない」と。何を作っても、すごくおいしかった。

「ここまでするのか」鎧塚氏が見た"女優・川島"

でも、一番思い出すのは、彼女が旅立つ最期の10日ほどの日々です。女房は腹水がたまり、お腹が妊婦のように膨らむようになってしまい、それでも舞台に立ち続けていました。僕が「降板したほうがいい」と勧めても、「しない」と。絶対に首を縦に振りませんでした。これはもう応援するしかない、という気持ちに変わりました。腹水を抜きながら舞台に立ち続ける女房を見て、「ここまでするのか、すごいな」と。身震いするような感動と尊敬の念をいだきました。最期の最後まで、"女優・川島なお美"をみなさんに強く示したかったのでしょう。

女房は闘病記を書いていて、書けなくなってから亡くなるまでは僕が書き継いで、『カーテンコール』（新潮社）という本にしました。僕は女房が亡くなってすぐ、不眠不休で24時間ぐらいで書き上げたんです。覚えているうちに書いて、しっかりと送り出してあげたいな、と強く思っていたから、泣きながら……。

がんの闘病って10人いれば10通り。「果たして僕らの選択は正しかったのか」と、今でもつい考えそうになりますが、「とにかく精一杯やったんだ」と、考えるようにしています。本当に、重篤化してからはあっという間でした。女房ががんと判明したとき、下の世話をすることも覚悟していましたが、そうはならず、最後までドラマのように女房らしい見事な散り方でした。

女房が亡くなってからは、周りの人に「いつまでも女房、女房と言ってちゃダメだ、新しい人を探せ」とよく言われます。初七日法要の日、僕の大先輩で、女房とも仲が良かった方からも「新しい恋を探しなさい」と言われました。それは女房への裏切りでも何でもなくて、先輩が僕を思ってくれての言葉だと思います。

僕自身も、新しい出会いを拒絶しているわけではありません。世間では僕が女房一筋だと考え、もし新しい女性との交際報道が出たりしたら「裏切りだ！」と感じる人もいるかもしれない。最近は、ある出来事を境に、人気者でさえ世間から真っ逆さまにたたき落とされるようなことも多く、僕もそんなふうになるのかもと不安になることはあります。

僕は女房との思い出を今も大切に思い、ファンの方々にもたまには思い出していただきたい、その機会を作るのはダンナだった僕の務めだ、と思ってはいます。だけれど、そのことと、僕自身が新しい人との出会いを拒むこととは別のことだと思っています。

でも、今、新しいパートナーはいませんよ。恋をしたい、とは思っていますけどね。

