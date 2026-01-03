年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！

本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！ 年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。

NUROモバイル

基本情報 サービス名称 NUROモバイル 利用できる回線 NTTドコモ／au／ソフトバンク 5G対応 対応 データ容量範囲 0.2GB～55GB 国内通話料金 11円/30秒（オートプレフィックス対応）

中の人： 竹浪克弥氏、畑明日香氏、奥山悠太氏（ソニーネットワークコミュニケーションズ ダイレクトセールス推進部セールスプランニング課 モバイルチーム）

中の人のイチオシポイント

NUROモバイルはソニーネットワークコミュニケーションズが提供する格安SIMです。お申し込み時にドコモ、au、ソフトバンク回線の3キャリアからお選びいただけます。

物価高騰で家計を見直しされている方や新生活をこれから迎える方に、今回はNUROモバイルが現在提供しているお客さま特典を3つご紹介します。

NUROモバイル公式特典

1つ目は公式特典で対象プランの月額料金が1年間491円割引(NEOプランは490円割引)になります。人気の5GB(VM)プランはなんと月額499円で1年間ご利用いただけます。格安SIMを試してみたいという方にもこれを機会に是非NUROモバイルをご利用いただきたいです！ （詳細：https://mobile.nuro.jp/campaign/voice-sim/）

NURO 光会員モバイル割

2つ目は2025年9月に刷新した「NURO 光会員モバイル割」です。

以前より光回線サービス「NURO 光」をご利用のお客さまから、スマホプランとのセット割に関するご要望を多く頂いていて、それにお応えする形でサービスを刷新いたしました。5GB(VM)プランであれば、当特典の適用で3年間にわたり月額499円で利用できます。お陰様でこちらの特典は大好評で多くのお申し込みをいただいています！

NUROモバイル会員光割

※公式特典とは併用不可。特典内容は予告なく終了・変更する場合があります。

3つ目は『NUROモバイル会員光割』です。

こちらはNUROモバイルをご利用のお客さまが「NURO 光」のお申し込みで公式特典に加え2年間491円割引が適用される特典です。NUROモバイルをご利用中のお客さまがよりお得にNURO 光を利用できる特典を通して、より満足感あるサービス体験を提供したいと考え実現した特典です。

私たちNUROモバイルは、通信サービスといえば「NURO」と多くの方に思っていただける日を目指し、これからもお客さまにとってより良く、納得感のあるサービスを提供していきたいと考えています！

スマホプラン、光回線をご検討の方、是非この機会にNUROをおためしください！

オススメプラン

プランA：ワンコインで賢く利用！

プラン名： VMプラン（5GB/音声SIM）

月額料金： 990円（現在実施中の公式特典適用で1年間月額499円）

オススメポイント：

外出先でのwebページ閲覧や動画、音楽を楽しみながら節約もしたい方におすすめのプランです。

LINEの対象機能ご利用時はデータ通信量がノーカウントになるサービスもご提供しています。

現在実施している公式特典適用で、1年間月額499円でご利用いただけます！

プランB：SNSも動画も賢く利用したい！外出先でも画像・動画をすぐにSNSへアップロード！

プラン名： NEOプラン（35GB）

月額料金： 2699円（現在実施中の公式特典適用で1年間月額2209円）

オススメポイント：

格安SIMでも快適に通信をご利用いただけるようNEOプランは専用帯域を確保してサービス提供しています。さらに対象SNSの利用とアップロード（上り通信）は契約データ容量からノーカウント！継続してご利用頂いたお客さまにはなんと3か月ごとに15GBをプレゼントしています！

※特典は予告なく変更・終了する場合があります。※割引は税抜金額に適用します。※記載されている価格は2025年12月現在のものです。プラン料金が改訂された場合、支払額も変更されます（割引額も変更となる可能性があります）。※特典の詳細は公式サイトを参照ください。 https://mobile.nuro.jp/campaign/voice-sim/