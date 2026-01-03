第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分8秒の往路新で3連覇を飾った。山上りの5区（20.8キロ）で黒田朝日（4年）が、驚異の区間新で大逆転。一躍、お茶の間のヒーローとなったが、黒田と激似のランナーが話題になっている。

2人を並べてみると、そっくりだ。ネット上で話題になっている人物は父・将由さん。

駅伝ファンには広く知られた話だが、父・将由さんは元箱根ランナー。玉野光南（岡山）から「オレンジエクスプレス」と謳われた法大に進学し、徳本一善らと活躍。2001年大会で1区区間3位と力走するなど、箱根も3度経験した。黒田と顔やフォームもよく似ていて、当時を知るオールドファンがネット上で指摘すると、続々と反響が寄せられた。

ユーザーからは「え、え、え、あの法政黒田の息子さん!?」「へえ！ そうだったんですね！」「お父様もすごい人なんですねー」「黒田くんのお父様、似てますよね。驚きました」「えー、フォームそっくりでびっくり!!」「双子かってくらい似てます」との反応が相次いでいた。

箱根と黒田家の歴史を知り、反響が寄せられた。



