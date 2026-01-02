善玉菌と悪玉菌、代謝を復活させるベストなバランスとは？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

口と腸の菌コントロールが代謝復活の近道

菌のバランスを整えれば腸内環境はよくなる

腸は食べものを消化・吸収するだけでなく、全身の健康を左右する重要な臓器です。体内の免疫細胞の60%以上が腸に存在するというのも、その理由のひとつ。腸内環境が悪ければ、免疫力が低下し、血流が滞って代謝も落ちてきます。腸が健康でなければ、やせることはできないのです。

その腸の健康を担っているのが「腸内細菌」です。腸内には約100兆個もの細菌が生息しているといわれ、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3種類に分類されます。代表的な善玉菌はビフィズス菌や乳酸菌などで、消化を助け、免疫機能をサポートします。

一方、悪玉菌は病原菌を含む常在菌で、増えすぎると腸の機能が低下します。日和見菌は善玉菌が優勢だと無害ですが、体調が悪くなると悪玉菌に傾きます。

これら3つの菌のバランスがとれていれば、腸内環境は良好です。しかし、日和見菌が悪玉菌に傾き、悪玉菌が増殖するとバランスが崩れ、腸がうまく働かなくなります。

ちなみに、口内にも善玉菌、悪玉菌、日和見菌が同様に存在します。口内の健康も3つのバランスが大事。悪玉菌が増えると虫歯や歯周病が悪化し、血管に侵入した口内の悪玉菌が全身に悪影響を及ぼすこともあります。

体内にはいい菌と悪い菌がいる

善玉菌 ビフィズス菌や乳酸菌など。体にとっていい働きをする。 日和見菌 善玉菌か悪玉菌の多い方に味方し、無害にも有害にもなる。 悪玉菌 病気や体の不調を招く、さまざまな病原菌を含む。

腸内はもちろん、口の中にもさまざまな菌が住んでいる

菌はバランスを保つことが重要

腸内細菌の理想のバランスは、

善玉菌20％、日和見菌70％、悪玉菌10％

