【イロモネア】堀内健、ウンナンと“うれしいコラボ” 飯尾和樹と名コンビで活躍
TBS系バラエティー『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』が、29日に放送された（後5：55）。ネプチューン・堀内健、ずん・飯尾和樹による「釜めし貴族」の挑戦では、冒頭のトークで、堀内とウッチャンナンチャンとの“うれしいコラボ”が飛び出した。
【予告動画】年末に再び『イロモネア』復活！内村光良も挑戦
かつて放送されていたフジテレビ系バラエティー『笑う犬』シリーズでともにしていたことから、堀内が南原清隆に「やった！やった！」と「はっぱ隊」コラボを熱望。南原から「クリアしたら！」と提案した。堀内は、内村光良とは同じく『笑う犬』でもおなじみだった「パタヤビーチ」ネタでコラボ。その後、釜めし貴族が見事に100万円を獲得したことを受け、南原とともに「はっぱ隊」コラボを披露していた。
2005年にスタートした同番組は、レギュラー放送、スペシャル放送ともに長きにわたって圧倒的な笑いでお茶の間を席巻。今年2月には8年ぶりに復活し、バナナマン、錦鯉、ずん、チーム太田プロ（有吉弘行、劇団ひとり、タイムマシーン3号、アルコ＆ピース）、そして南原清隆と柳沢慎吾によるスペシャルユニット「シンチャンナンチャン」の5組が見事100万円を獲得した。
番組は「一発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイレント」の5つのジャンルの中から、芸人自身が挑戦するジャンルをステージごとに選択。観客100人の中から無作為に選ばれた5人の審査員のうち、1stチャレンジから4thチャレンジまでは3人、ファイナルチャレンジで5人全員笑わせることができれば賞金100万円を獲得できる究極のネタバトル。
■MC
ウッチャンナンチャン（内村光良、南原清隆）
■チャレンジャー（※50音順）
アンガールズ
飯尾和樹（ずん）
EXIT
カミナリ
空気階段
劇団ひとり
3時のヒロイン
三四郎
ジョニー志村
タイムマシーン3号
錦鯉
ハナコ
原口あきまさ
紅しょうが
堀内健（ネプチューン）
Mr.シャチホコ
みちお（トム・ブラウン）
やす子
吉村崇（平成ノブシコブシ）
レインボー
ロングコートダディ
ワッキー（ペナルティ）
チーム・ゴールドラッシュ（ザ・マミィ）
