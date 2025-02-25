2·î24Æü¡¢¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¶Ë¸Â¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Á¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£´ÑµÒÀÊ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¿³ºº°÷¤òµ¬Äê»þ´ÖÆâ¤Ë¾Ð¤ï¤»¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¡¢5²ó¤¹¤Ù¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤¿·Ý¿Í¤¬100Ëü±ß¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤Î¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²èÌÌ±¦²¼¤Ë¤Ï¡Ö¢¨¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï2·î14Æü¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤