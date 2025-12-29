ºå¿À¡¦´äÄç¡¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Î·ãÎå¤Ë»É·ã¡Ö´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×Âè°ìÀþ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ËÆ´¤ì¡Ö¼«Ê¬¤âÄ¹¤¯¸½Ìò¤ò¡×
¡¡ºå¿À¡¦´äÄçÍ´ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢Âçºå¡¦¹âÀÐ»ÔÆâ¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£Á°ÌëË¬¤ì¤¿°û¿©Å¹¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸æ½ê¤È¤ÎÁø¶ø¤Ëº¸ÏÓ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Û¥ó¥È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Âè°ìÀþ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤âÄ¹¤¯¸½Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡£±£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£²£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£³¾¡£±ÇÔ£´¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£²¡££²»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòÇ¯¤«¤é°ÕÃÏ¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤«¤Í¤ÆÅÐÈÄÁ°¤Ë¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¡¢¼Î¤Æ¿È¤Ç¤¤¤±¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ì»î¹ç°ì»î¹çÁ´ÎÏ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¡Ê¸½Ìò¤¬¡Ë½ª¤ï¤ë»þ¤ËÄ¹¤¯¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¤Î¶â¸À¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡ÈÄ¹¼÷Åê¼ê¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÄáÉÓ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤Ç¡¢¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¡£Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ¢Ë¾¡Ê¤»¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡£ÄáÉÓ¤È¤ÎºÆ²ñ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢£³£µºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¡£