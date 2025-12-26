振動する椅子で「ながらケア」。新感覚のワークチェアが登場
朝から晩まで椅子に座りっぱなし。気づけば腰が重だるくて、集中力も続かない…。整体に通いたくても時間がない。そんなジレンマを抱える人が増えています。
「YPH-A350」は、そんな現代の働き方に一石を投じる温熱ワークチェア。座っている時間を、身体のメンテナンスタイムに変えてしまうという逆転の発想が新しいんです。
グラフェン温熱×振動でながらケア
このチェア最大の特徴は、グラフェン遠赤外線ヒーターと振動機能を搭載していること。仕事をしながら腰と背中をじんわり温めて、振動でほぐしてくれるんです。
USB Type-Cで充電できるので、デスク周りもスッキリ保てます。
人間工学設計で自然な姿勢をキープ
温熱機能だけじゃありません。三段階調整できる腰サポートで、体型や姿勢に合わせてフィット感を調整可能。背もたれは6cmの昇降調整、座面は前後6cmのスライド調整ができるので、身長や体格を問わず理想的なポジションが見つかります。
最大145°のリクライニング機能と隠し式フットレストまで搭載。仕事モードからリラックスモードまで、1台で完結するのがありがたいですよね。
仕事も休憩も、これ1台
もし同じ悩みがあるなら、座る時間を「ケアタイム」に変える選択肢もアリかもしれません。整体に通う時間とコストを考えたら、毎日使える温熱チェアへの投資は意外と合理的。
このスペックなら、徹夜でゲームする時も腰をいたわりながらプレイできそう。「俺の椅子、温熱機能付きなんだ」って友達に自慢できるネタにもなりますよね。
仕事中も身体を労れる、新しいワークスタイルが気になった方は、ぜひ詳細をチェックしてみてください。
