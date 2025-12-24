SINN PURETÉ×#FR2コラボが実現♡香りで魅せる限定ビューティーコレクション

日本発のビューティーケアブランド「SINN PURETÉ（シンピュルテ）」と、東京発ストリートウェアブランド「#FR2」による初のコラボレーションが、2025年12月24日(水)より登場します。ファッションとビューティーが交錯する本コレクションは、#FR2のアイコンであるうさぎモチーフと、シンピュルテの香りの哲学が融合♡日常に寄り添いながら、まとう人の中にある「静」と「艶」を引き出す、感性に響く限定アイテムです。

今回のコラボレーションで誕生した限定の香りは「Luna Blanca（白い月）」。

香りのコンセプトは「静けさと艶」です。白うさぎは月の使いという幻想的な物語に着想を得て、夜の静寂と官能が溶け合う神秘的な世界観を表現しています。

トップノートではオレンジフラワー、パルマローザ、フリージアが透明感ある華やかさを演出。

ミドルノートではイランイラン、ジャスミン、チュベローズが艶やかに広がり、ベースノートのバニラとベンゾインが甘く温もりのある余韻を残します。

フローラルアンバー調の香りが、内に秘めた魅力をそっと引き立てます。

ラサーナがベストコスメ受賞♡話題の海藻クレンジングオイルに注目

艶髪を叶える限定パフュームオイル

「シンピュルテ／トゥーグッドシルキースムースオイルLuna Blanca（白い月）」は、50mLで4,400円(税込)。艶、指通り、補修を同時に叶えるヘアパフュームオイルです。

ドライヤーやヘアアイロンの熱に反応するエルカラクトン※1を高濃度※2で配合し、キューティクル補修や髪内部の強化をサポートします。

さらに、4種のカラーキープ成分と3種の植物オイルを配合し、紫外線や乾燥によるダメージを防止。

#FR2のうさぎモチーフを配したコラボ限定パッケージで、メンズやギフトにもおすすめです。

※1γ－ドコサラクトン

※2シンピュルテ内において

持ち歩ける香りのオードパルファム

「シンピュルテ／マインドフルフレグランスオードパルファムLuna Blanca（白い月）」は、8mLで3,520円(税込)。

洗練された個性を引き出すオードパルファムで、月夜の魔法のような香りをコンパクトに楽しめます。濃密でありながら透明感のある香調は、シーンを選ばず寄り添い、静かな存在感を放ちます。

香りを通して自分自身と向き合う、マインドフルなひとときを演出してくれる一本です♪

SINN PURETÉと#FR2が生み出した今回のコラボは、香りをファッションの一部として楽しむ新しい提案です。限定の「Luna Blanca」は、日常に溶け込みながらも感性を刺激する特別な存在♡

ヘアオイルとオードパルファム、それぞれ異なる楽しみ方で、自分らしい美しさを引き出してくれます。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。