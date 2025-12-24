イラストレーターの「毛玉ちゃん」さんの漫画「19才の冬、失恋した」がインスタグラムで300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

19歳の冬、大好きだった彼氏に浮気をされ、別れた女性。上京して初めてのクリスマスの夜を泣きながら過ごしていると、母から電話がかかってきて…という内容で、読者からは「私まで心が痛くなった」「失恋って本気であるほどキツイですよね…」などの声が上がっています。

母になった今、あの夜を思い出す理由

毛玉ちゃんさんは、インスタグラムで作品を発表しています。毛玉ちゃんさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「19才の冬、失恋した」を描いたきっかけを教えてください。

毛玉ちゃんさん「自分が母親になり、娘と日々接する中で、『この子もいつか、恋愛でつらい経験をすることがあるのだろうな』と考えるようになりました。『私はどんな母親であれば、この子にとって安心できる場所になり、守ってあげられるだろう』と考えたとき、思い浮かんだのは私の母でした。この漫画は、そんな母の姿を思い出しながら、自分への小さな誓いとして描きました」

Q.当時、大好きな彼氏に浮気されていたことを知ったとき、どのような気持ちでしたか。

毛玉ちゃんさん「信じていた人に裏切られる絶望と怖さを初めて知りました。『どんなにさびしくても絶対に彼に連絡しない』と心に決め、毎日1人で思いきり悲しみにひたって泣きながら『時間は私の味方、いつかはきっと乗り越えられる』と、自分を励まし続けましたね」

Q.失恋を経験したからこそ、分かったことや学んだことはありますか。

毛玉ちゃんさん「『その人の言葉ではなく、行動を見ること』。そして、『違和感を無視しないこと』の大切さなどを学びました。その彼とお付き合いしていたとき、すてきな言葉でいつもときめかせてくれていましたが、行動が伴わないので常にうっすらとした不安がありました。本当に愛してくれる男性は、女性を不安にさせないはずです。また、一緒に泣いてくれる女友達の尊さも骨身に染みました。恋愛では傷付いたけれど、素晴らしい友人に恵まれていることにも改めて気付けました」

Q.今、失恋でつらい思いをしている人たちに向けて、伝えたいことがありますか。

毛玉ちゃんさん「つらい気持ち、痛いほど分かります。だけど、いつまでも自分を傷付けた相手との縁を握りしめていたら、あなたを誰よりも大切にしてくれる人とのご縁をつかめません。泣きつくした後は勇気を出して、その恋をしっかりと手放してみてください。ご縁には限りがあると思います。『あなたの天真爛漫な笑顔を奪わず、その笑顔を守ってくれる人が必ずいるよ』。これは、私が失恋したときに友達が掛けてくれた言葉です。この言葉が、今つらい思いをしているあなたにも届きますように」

Q.漫画「19才の冬、失恋した」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

毛玉ちゃんさん「親というより、親友のような立ち位置でいてくれた母のことを『参考にしたい』という意見があり、とてもうれしかったです。また、お子さんを持つフォロワーさんから、『自分も娘にとって安心を与えられる存在でいたい』というコメントも印象的でした」