¡¡12·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡Ê25¡Ë¡£ËÜ¿Í¤â¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¡×¤Ø¤Î¡È°ìÈÖ¾è¤ê¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆÈ¼«¼Ì¿¿¡ÛÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ÏÊÑÁõ¤·¤Æ¡Ä¥×¥íÆþ¤êÁ°¤Ë´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷Èþ½÷¤ÈTDL¥Ç¡¼¥È
¡ÔÂ¼¾å¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¤ª¤ì¤â¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¼¡ª¡Õ
¡¡Æ±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¡Ê26¡Ë¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áá°ðÅÄ¼Â¶È¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿À¶µÜ¤È¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¶å½£³Ø±¡¹â¹»»þÂå¤Ç¤¢¤í¤¦Â¼¾å¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¹â¹»»þÂå¤«¤é¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡ÈÆ±µéÀ¸¡É¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤À¤¬¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ç¤ÏÀ¶µÜ¤¬¿ôÃÊ¤â¾å¤À¤Ã¤¿¡£2012Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°À¯³¦Áª¼ê¸¢¤Ç°ìÂÁá¤¯¡È¥¢¥á¥ê¥«¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤¹¤ë¤È¡¢4ÈÖÅê¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¡ÖÏÂÀ½¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤ËÌÄÊªÆþ¤ê¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿Ì¾Ìç¡¦Áá°ðÅÄ¼Â¶È¤Ç¤â1Ç¯À¸¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£Áá¤¯¤â¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ¥×¥íµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂçÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤òÌ´¸«¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£¼çÌò¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¹â¹»ÄÌ»»111ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ¶µÜ¡¢²øÊª¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¾Î¤µ¤ì¤¿ÍúÀµ¼Ò¹â¹»¡¦°ÂÅÄ¾°·ûÁª¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë6ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¹ÎÍ¹â¹»¡¦ÃæÂ¼¾©À®Áª¼ê¡Ê26¡Ë¤é¡Ö¹â¹»¥Ó¥Ã¥°3¡×¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ò´Þ¤à7µåÃÄ¤¬1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿À¶µÜ¤ÏÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢Æü¥Ï¥à¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÃæÂ¼¤ÏÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤È¤Î¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤¬¡¢°ÂÅÄ¤ÏÀ¶µÜ¤ò³°¤·¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤¬2²óÌÜ¤Î»ØÌ¾¤Ç³ÍÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯¡È¥Ï¥º¥ì1°Ì¡É¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÊá¼ê¡×Â¼¾å¡£¤·¤«¤·¡¢À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥×¥íÆþ¤ê¸å¤â¡Ö¹â¹»¥Ó¥Ã¥°3¡×¤ËÃí¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¤Ï°ÛÎã¤ÎÌÌÃÌ¡¢¥×¥í»ÖË¾²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿À¶µÜ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê²¦Äç¼£»á¤ÎËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò¡ËÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÌ´¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤Î¡È¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¡É¤¬»¿ÈÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¼¡¼¡¢
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ä¼«¼ç¥È¥ì¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤Æ½ÐÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËèÇ¯¤É¤³¤«¤òÄË¤á¤Æ¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó30ËÜ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤â¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¯¡¢2022Ç¯¤Î18ËÜ¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢½é¤á¤Æ500ÂÇÀÊ°Ê¾å¤òÎ©¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤â12ËÜ»ß¤Þ¤ê¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ²¦¤µ¤ó¤â¡ÈÃæµ÷Î¥ÂÇ¼Ô¡É¤ÈÉ¾¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â¤¤ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¯¥¢¡¼¥Á¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥½¥ì¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ»õáÚ¤¤¡×
¡¡¹â¹»»þÂå¤«¤é¡È¥Ó¥Ã¥°3¡É¤òÄÉ¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï½é¤ÎÂçÂæ±Û¤¨¤È¤Ê¤ë1²¯3000Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿À¶µÜ¡£²¦Äç¼£»á¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó0ËÜ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿°ÂÅÄ
¡¡ÊÒ¤ä¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÈÅì¤ÎÀ¶µÜ¡¢À¾¤Î°ÂÅÄ¡É¤ÈÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Î°ÂÅÄ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾Íè¤Î4ÈÖ¸õÊä¡×¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤¹¤ë¤â¡¢2Ç¯ÌÜ¤«¤é4¥·¡¼¥º¥óÂ³¤±¤Æ100»î¹ç°Ê¾å¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¤Ï33ËÜ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ï55»î¹ç¡¢2025Ç¯¤Ï93»î¹ç¤È½Ð¾ì»î¹ç¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤âËÜÎÝÂÇ¥¼¥í¤È¡¢¹â¹»ÄÌ»»65ËÜÎÝÂÇ¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ÏÌÄ¤ê¤òðþ¤á¤ë¶þ¿«Åª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÂÅÄ¤â¤Þ¤¿¡¢ÂÇµå¤ò¾å¤²¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡È°ÂÅÄ¤ÏÃæµ÷Î¥¡É¤È¸«Ðö¤¹»ØÆ³¼Ô¤â¤¤¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÊü½Ð¸õÊä¡É¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËÌøÅÄÍª´ô¡Ê37¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï·ëº§¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾åÇ¯Êð¡Ê°ÂÅÄ¤Ï¿äÄê4300Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¡Ë¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤è¤¦·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥Ã¥°3¡×ºÇ¸å¤Î°ì³Ñ¤¬¡¢º£Ç¯¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤Î100»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÂ¼¤À¡£ÆþÃÄ»þ¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â°ì·³ÄêÃå¤Ç¤¤º¤Ëßî¤êÂ³¤±¤¿¤¬¡¢6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂÇÎ¨.282¡¢ËÜÎÝÂÇ¤â9ËÜÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÈÁÇ¹Ô¡ÉÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼¤òÊÑ¤¨¤¿·ëº§
¡Ö2017Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Â¼¾å¤ò¡È¥Ó¥Ã¥°3¡É¤Ë¿ô¤¨¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¶¸¶±Û¤¨¤Î³èÌö¤ÇÃæÂ¼¤¬¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£¤¿¤À¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎÌîµå°Ê³°¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡×
¡¡2023Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÇ¯Êð750Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ¤â¡Ö22¡×¤«¤é¡Ö96¡×¤Ë¡È¥À¥¦¥ó¡É¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¿´µ¡°ìÅ¾¤·¤Æ³°Ìî¼ê°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ê¡¢¡Ö¥×¥í¤ÇÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸îËà¹Ô¤Ë¤â»²²Ã¤·¤ÆÀº¿ÀÌÌ¤òÃÃ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÃû¤·¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢½Õº¢¤ËÇ¯¾å¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¡È¿©»ö¤äÀ¸³èÌÌ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦»Ð¤µ¤ó½÷Ë¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Á¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï3000Ëü±ß¤Î¾ºµë¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¡É¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾å¤äÀ¶µÜ¡¢°ÂÅÄ¤È¤Ï¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¡ÈÁö¹¶¼é¡É¤òÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤À¤±¤Ë¡¢ÅØÎÏ¼¡Âè¤Ç¤Ï°ìÈÖÄ¹¤¯¥×¥í¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2Ç¯¤Ê¤¬¤é53²¯±ß¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ê¤ëÂç·¿·ÀÌó¤â¸«¹þ¤á¤ëÂ¼¾å¡£¤½¤ó¤Ê¡È½ÐÀ¤Æ¬¡É¤ÎÆ±µéÀ¸¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°3¡×¤â¤Þ¤º¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤®¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÂ¼¾å¤ÈÌ´¤ÎÉñÂæ¤ÇºÆ²ñ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£