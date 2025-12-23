¡Ú´Á»ú¥¯¥¤¥º¡Û¡Ö¸ÉÆÈ¡×or¡Ö¸ÌÆÈ¡×Àµ²ò¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©Èó¾ï¤Ë´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¡ª
¡Ö¸ÉÆÈ¡×or¡Ö¸ÌÆÈ¡×Àµ¤·¤¤¤Î¤Ï¡©
¡Ö¸É¡×¤È¡Ö¸Ì¡×¤ÏÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤È¡Ö¸ÌÆÈ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¡Ê¤³¤É¤¯¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¸ÉÆÈ¤È¤Ï¡¢¡ÖÃç´Ö¤ä¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ö¿´¤òÄÌ¤¤¤¢¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬1¿Í¤â¤Ê¤¯¼ä¤·¤¤¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤µ¤Þ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Á»ú¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸É¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ï¡¢ÍÄ¤¯¤·¤Æ¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¡Ö¤ß¤Ê¤·¤´¡×¤ä¡¢¡Ö½õ¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆÈ¡×¤È¤Ï¸µ¡¹¡¢¡Ö¸¤¤ò¤¿¤¿¤«¤ï¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¤ê¤Ç¤¤¤ë¸¤¤ÏÌîÀ¸¤ÎÏµ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¡¢¼«Î©¤äÆÈÎ©¤Î¾ÝÄ§¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸ì¸»¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
