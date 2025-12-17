この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「これがダメならこの子達はどうしたらいいのか？」“立ちんぼ”少女たちの行き着く先は…懲役太郎氏が語る救済の困難さ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「これがダメならこの子達はどうしたらいいのか？」と題した動画を公開。新宿・大久保公園周辺での「立ちんぼ」と呼ばれる路上売春問題が、警察の取り締まり強化によって新たな局面を迎えていると指摘し、その背景にある根深い社会問題に警鐘を鳴らした。



動画で懲役太郎氏は、かつて大久保公園で横行していた若い女性たちによる「立ちんぼ」が、警察や町内会による警告や貼り紙などの対策強化を受け、姿を変えたと解説する。女性たちは摘発を免れるため、路上に立つのではなく座り込む「座りんぼ」という新たな手法を始めたという。しかし、懲役太郎氏は「そういうことじゃないんだよね」と一蹴。問題の本質は立っているか座っているかではなく、彼女たちがそうした行為に及ばざるを得ない状況そのものにあると断じた。



懲役太郎氏は、彼女たちが安易に売春を選んでいるわけではないと分析する。「これしか方法がない」と語るように、普通のアルバイトや水商売でさえ、時間を守る、定時に出勤するといった社会生活の基本が困難であるため、働くことができないという現実がある。そのため、追い詰められた結果として、自分の身体を売るという最後の手段に頼らざるを得ないのだと説明した。



この状況を放置し、単に取り締まりを強化するだけでは、彼女たちが窃盗や詐欺といった他の犯罪に手を染める可能性も高まると指摘。「これがダメならこの子達はどうしたらいいのか？」と問いかけ、安易な批判や排除ではなく、彼女たちをどう社会的に受け入れ、支えていくかという根本的な課題を視聴者に投げかけている。