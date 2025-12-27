この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏がYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「なぜひらパーが生き残った？V字回復を生んだ意外なPR戦略を解説します！【としまえん ひらかたパーク】」と題した動画を公開。多くの遊園地が苦戦を強いられる中、閉園した「としまえん」とV字回復を遂げた「ひらかたパーク（ひらパー）」の明暗を分けたPR戦略について解説した。



下矢氏はまず、東西の老舗遊園地として「としまえん」と「ひらパー」を対比。1926年に開園し94年間営業した「としまえん」が2020年に閉園した一方、1912年開業で日本最古の遊園地である「ひらパー」が今も人気を保っている現状を提示する。ひらパーも一時は入場者数がピーク時の160万人から87万人にまで落ち込み、赤字経営に陥っていたという。



この危機的状況を打開したのが、ユニークなPR戦略だったと下矢氏は指摘する。その象徴が、岡田准一氏を起用した「超ひらパー兄さん」というキャラクターだ。ひらパーはこのキャラクターを軸に、「年間来園者数が100万人に届かなければ解任」という公約を掲げたり、USJと比較して「しょぼい」点を逆手に取った自虐的な広告を展開。「攻めすぎて面白い遊園地」という独自のポジションを確立したのである。



下矢氏は、「としまえん」のPRが「流れるプール」など個別の施設に限定されていたのに対し、「ひらパー」は遊園地全体のイメージを作り変える戦略をとったと分析。「自分の弱みをPRの武器に変え、みんなに応援してもらえる存在になった」ことが成功の要因だと語る。この事例は、強みだけでなく、弱みすらも武器に変えるPRの可能性を示唆しており、多くの中小企業にとっても学ぶべき点が多いと締めくくった。



